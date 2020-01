Un juez de Brasil ordena a Netflix retirar una comedia sobre Jesucristo gay

Actualizada 09/01/2020 a las 08:37

La Justicia de Río de Janeiro ordenó a Netflix retirar una polémica comedia televisiva en la que Jesucristo es presentado como un homosexual y que ha recibido miles de protestas en Brasil, sobre todo de las comunidades evangélicas.



El juez Benedicto Abicair, de la sexta sala civil, argumentó que la exhibición de la comedia puede ocasionar más daños que prohibirla y que por ello prefirió "recurrir a la cautela" para "calmar los ánimos".



El especial de Navidad 'La primera tentación de Cristo', producida por el popular gupo de humor brasileño 'Porta dos Fundos' y hasta ahora disponible para cualquier suscriptor de la plataforma, muestra en 46 minutos las peripecias de Jesús para presentarle a la 'Sagrada Familia' a su novio homosexual.



Tras la emisión del especial televisivo, fue atacada con cócteles molotov la sede de la productora del grupo 'Porta dos Fundos', en Río de Janeiro, causando daños materiales en la entrada y recepción del edificio.



Así mismo recibió innumerables críticas de grupos evangélicos y también de la familia del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, llegó a calificar la película de "basura" y a sus creadores de "personas que no representan a la sociedad brasileña".



El Congreso también reaccionó después de que una comisión de la Cámara de Diputados decidiera convocar a los representantes de Netflix en el país sudamericano para que ofrezcan explicaciones sobre la obra, aunque aún no hay fecha para tal comparecencia.



La solicitud de retirada del especial televisivo la presentó la Asociación de Fe y Cultura del Centro Don Bosco, y había sido denegada en primera instancia.



Ahora el juez Abicair argumentó que la censura previa del material hasta que se juzguen los méritos del asunto es "lo más apropiado".



Para él, la suspensión es más apropiada y beneficiosa "no solo para la comunidad cristiana, sino para la sociedad brasileña, mayoritariamente cristiana".



'Porta dos Fundos' fue galardonado en noviembre pasado con el premio a la mejor comedia en la 47 edición de los Emmy Internacional por su programa especial de Navidad de 2018, cuya historia versa sobre doce apóstoles afectados por una noche de alcohol en busca de Jesucristo.

Etiquetas Netflix

Brasil

Selección DN+