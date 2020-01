Las adaptaciones de novelas a la pantalla destacan en las novedades para 2020

Actualizada 05/01/2020 a las 18:44

El año que ha empezado se presenta como una enorme biblioteca en la que nos encontraremos con no pocos ejemplares plagados de imágenes. El binomio series y libros no es novedoso y ha dado resultados variopintos en las pantallas. El pasado 2019, precisamente, terminó con una adaptación en boca de todos, la de 'The Witcher', que no provocó entusiasmo pero sí generó ruido. En el imaginario colectivo quedan trabajos increíbles fruto de esta combinación como 'Sherlock', 'El cuento de la criada' y, por supuesto, 'Juego de Tronos'.

A esta lista tratarán de sumarse en los próximos meses otros títulos como 'La conjura contra América', miniserie en manos de David Simon que toma como punto de partida una de las novelas más conocidas de Philip Roth. HBO ya ha anunciado que la fecha de estreno será el 17 de marzo. El escritor norteamericano se planteó en esta novela qué habría sido de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial si un candidato con simpatía hacia Hitler como Charles Lindbergh, héroe de la aviación, hubiera llegado a la presidencia en 1940 en lugar de Roosevelt. Ahora le tocará a un elenco en el que figuran Winona Ryder, Morgan Spector o John Turturro defender esta historia con la que Simon pretende denunciar el uso de la demagogia para alcanzar el poder.

Mucho antes -el 13 de enero- se verá 'El visitante' también en HBO. La plataforma ha confiado en Richard Price para narrar esta trama de Stephen King que se desarrolla en la localidad de Flint City, donde la aparición del cadáver de un niño de once años con signos de haber sufrido una violación desencadenará una investigación que sitúa como sospechoso a uno de los vecinos más honorables de la ciudad.

La misma cadena apuesta también en España por otro libro célebre, 'Patria', el 'best-seller' de Fernando Aramburu publicado en 2016 por Tusquets que retrata cómo recibió la sociedad vasca el final de ETA. Aitor Gabilondo toma la responsabilidad de dar vida a los personajes de Bittori y Miren, las dos caras de una misma realidad que cada familia sufrió de un modo diferente. Elena Irureta y Ane Gabarain serán las actrices principales de esta producción cuyas primeras imágenes conmocionaron en un pequeño avance visto en el Festival de San Sebastián. En mayo tendremos la oportunidad de comprobar si el realismo costumbrista del que hace gala el libro de Aramburu logra traspasar al nuevo formato. La banda terrorista será, además, protagonista de lo nuevo de Mariano Barroso para Movistar ('La línea invisible') y de la serie documental de Amazon 'ETA: el desafío'.

Otros libros nacionales Gabilondo le ha encontrado el gusto a buscar la inspiración en librerías y ya ha anunciado que su próximo proyecto estará basado en uno de los mejores trabajos de Luis Landero, 'Lluvia fina'. Otros libros nacionales que han encontrado quien los adapte son 'Memorias de Idhún', de Laura Gallego; 'El desorden que dejas', de Carlos Montero (que está detrás también de la serie para Netflix); 'Valeria', de Elisabet Benavent; 'El tesoro del Cisne Negro', de Paco Roca y Guillermo Corral (de la mano de Amenábar para Movistar); o 'Dime quién soy', de Julia Navarro (dirigida por Eduard Cortés).

El repaso literario-seriéfilo culmina con otras recomendaciones: 'Gente normal', de Sally Rooney, que ha tomado forma gracias a la colaboración entre la BBC y la plataforma Hulu; 'Tú ya lo sabías', de Jean Hanff Korelitz, que reunirá de nuevo a David E. Kelley y Nicole Kidman tras los buenos resultados de 'Big Little Lies'; así como nuevas versiones del 'Drácula' de Bram Stoker, y de 'Un mundo feliz' de Huxley. Falta por resolverse la incógnita de si Amazon estrenará su gran apuesta, 'El señor de los Anillos', obra que tiene a Juan Antonio Bayona tras las cámaras. La plataforma guarda silencio de momento y solo presume de 'Los cazadores' (una banda de cazadores de nazis en la Nueva York del 1977) con Al Pacino como gran reclamo.

2020 será año de despedidas (acaban 'Homeland' y 'Por 13 razones', después de ocho y cuatro temporadas respectivamente) y de reencuentros (Sorrentino regresa al Vaticano con 'El nuevo Papa'; Phoebe Waller-Bridge retoma el contacto con los huérfanos de 'Fleabag' y les presentará 'Run', mientras los agentes de 'El Ministerio del Tiempo' vuelven a TVE). Entrará en escena además Disney, que traerá a España la esperada 'The Mandalorian' y se sacará de la manga un nuevo título del universo 'Star Wars' en torno a Obi-Wan Kenobi.

