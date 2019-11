Emilia Clarke revela presiones para rodar desnudos tras 'Juego de Tronos'

Actualizada 20/11/2019 a las 10:05

La actriz británica Emilia Clarke, popular por encarnar a Khaleesi en Juego de Tronos, reveló que tras el final de la exitosa serie algunos productores la han presionado para que se desnude en nuevos proyectos audiovisuales, algo sobre lo que ella no está de acuerdo y prefiere evitar.



"He tenido peleas en el estudio de grabación, en las que defiendo 'no, la sábana se mantiene arriba' y me dicen 'no querrás decepcionar a tus fanáticos de 'Game of Thrones'". Y yo les digo ¡qué os den!", narró Clarke en un episodio reciente del podcast 'Armchair Expert', entrevistada por el cineasta Dax Shepard.



Clarke, al igual que gran parte del elenco de Juego de Tronos, protagonizó varias escenas que incluían desnudos durante las primeras temporadas de la serie, algo que se rebajó conforme avanzó el argumento.



Ahora, la actriz habló sobre esta etapa de los inicios de su carrera, que encauzó de forma diferente en sucesivas temporadas de la ficción de HBO.



"Estaba flotando en esa primera temporada y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, de qué es todo esto", relató.



"Nunca antes había estado en un plató como ese, había estado en un estudio dos veces anteriormente, y de repente me encuentro en un plató completamente desnuda con toda esa gente y no sé qué se supone que debo hacer, qué se espera de mí, no sé lo que quieren y no sé lo que quiero", narró sobre su experiencia en los inicios del rodaje de Juego de Tronos.



Según Clarke, en esta etapa inicial de su carrera, no pensaba que era "digna de requerir o necesitar" nada o de imponer sus propias condiciones.



"Ahora soy mucho más sabia respecto a lo que me hace sentir cómoda y lo que me parece bien", contrastó.



Según su testimonio, la actriz ganó confianza en temporadas y rodajes posteriores para poder expresar sus dudas, algo que aprendió con su compañero de reparto Jason Momoa, quien aconsejó a la joven en algunas escenas que filmaron juntos y que Clarke describió como "maravillosas".

