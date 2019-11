'Vis a Vis El Oasis', el spin off que pretende acabar con Maca y Zulema

Actualizada 01/11/2019 a las 09:16

La llamada "marea amarilla" sigue sumando capítulos a su historia, y es que el universo de la serie televisiva 'Vis a Vis' volverá a lo largo del 2020 con su "aclamado" spin off 'El Oasis', temporada que ahondará en las vidas de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Nawja Nimri) ,después de la cárcel.



Tras el éxito cosechado en las últimas temporadas, los seguidores de la serie reclamaban una más, peticiones que recibieron los guionistas y decidieron "cerrar el círculo" con esta última (aparentemente) temporada.



"Hemos intentado matar a Macarena y Zulema en cada temporada y no lo hemos conseguido, no pudimos. Por eso estamos aquí. La trama entre ellas dos ha supuesto mucho para mucha gente, ha sido algo mágico. Han conseguido ser un pedacito de mucha personas", señala Iván Escobar, guionista y productor de la serie.



Añade que a ver si en esta temporada consiguen acabar con ellas, pero, a su vez asegura que lo que realmente quieren es que la gente disfrute con ellas como lo han hecho con las entregas anteriores.



Y, "¿por qué contar tan solo la historia de Maca y Zulema pudiendo introducir también personajes de otras temporadas?". "Fácil" responde Escobar, "nos apetecía saber qué sería de estas dos piradas hijas de puta fuera de la cárcel", confiesa entre risas.



Asimismo, las dos protagonistas de la serie Maggie Civantos y Nawja Nimri, señalan que faltaba algo por contar en esta historia, que era necesario tratar la trama de la "rubia y la morena": "Me quedé con ganas de contar lo que pasaba, yo siento esto como una oportunidad de acabar algo", explica Civantos a Efe en una entrevista durante la pausa del rodaje.



Al más puro estilo de 'Ocean's 8', Zulema (Nimri) y Maca (Civantos) preparan su último golpe: el robo de una tiara de diamantes de la hija (Alma Itzel) de un importante narco mexicano (David Ostrosky) durante su boda. Pero, no lo harán solas, para llevar a cabo el robo perfecto contarán con la ayuda de su compañera de prisión Goya (Itziar Castro).



A ellas tres se les unirán: Mónica, la hijastra del narco (Lisi Linder), Triana, la hacker del grupo (Claudia Rivera) y La Flaca (Isabel Naveira). Todas ellas formarán el "dream team" perfecto para conseguir llevarse el preciado botín.



"La estructura de esta nueva temporada es más cinematográfica, no se parece mucho a lo que venimos haciendo, hay muchos 'flashback' por lo que el público va a tener mucho más a lo que agarrarse, además de que se profundiza más en las historias íntimas de los personajes", aclara Nimri.



Si por algo se caracteriza 'Vis a Vis' es por la cantidad de acción bizarra que ha tenido a lo largo de sus cuatro temporadas. Sin embargo, "El Oasis" va a destacar más por tener una trama más psicológica, más "freudiana".



"Nos parecía muy interesante ahondar en sus miedos, virtudes, deseos, pasión, nostalgia... cómo se reinsertan en una vida tras años en los que te han dicho lo que tenías que hacer cada día. Nos hemos metido en los tiempos, hemos querido contar momentos que nos parecían relevantes como cómo es su primer día fuera de la cárcel, cómo es su primer atraco, cómo es su reencuentro", apunta el guionista.



Por su parte, Castro se muestra "enormemente agradecida y feliz" por esta nueva oportunidad que le han brindado, los seguidores van a poder conocer más a su personaje, ya que en temporadas anteriores era más secundario.



"Va a haber un cambio en el personaje, vamos a ver a una Goya que no se había visto nunca, y lo que principalmente va a influir en ese cambio es que por primera vez ha encontrado el amor", incide Castro, que además añade que los guiones con cada temporada se superan, van a mejor.



Tras echar el cierre a la cárcel el 4 de febrero de este año y con un final "aparentemente bien cerrado", 'Vis a Vis: El Oasis' decide recuperar algunos de los personajes de temporadas anteriores como Sandoval (Ramiro Blas) o Román (Daniel Ortiz), hermano de Maca que no aparecía desde el final de la segunda temporada.

