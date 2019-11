'The Witcher', con Henry Cavill, llegará a Netflix el 20 de diciembre

Actualizada 01/11/2019 a las 09:00

La serie de fantasía 'The Witcher', que lidera el actor Henry Cavill, llegará a Netflix el próximo 20 de diciembre, anunció este viernes la plataforma digital.



Netflix también presentó un nuevo tráiler de esta serie en la que adaptará las famosas novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski y que protagoniza el cazador de monstruos Geralt de Rivia, aquí interpretado por Cavill. El vídeo, lleno de acción y de elementos fantásticos, da algunas pistas más de una superproducción que puede recordar a otras series como la recientemente despedida 'Juego de tronos'.

Cavill está acompañado en esta nueva propuesta para la pequeña pantalla por las actrices Anya Chalotra y Freya Allan, y por Lauren S. Hissrich como 'showrunner' (máximo responsable de una serie).



"Había algo de Geralt que realmente me tocó la fibra sensible", dijo Cavill en la última edición de la Comic-Con, el lugar en que Netflix presentó esta serie. Cavill, además, afirmó que es 'un honor absoluto' interpretar a Geralt de Rivia y admitió lo obsesionado que estaba con este papel, ya que es un gran fan de los videojuegos de 'The Witcher'. "Tiene esta dicotomía de ser muy duro por fuera porque es así como cree que es el mundo desde su experiencia, esa es su realidad del mundo y la refleja; pero en verdad y en el fondo, es un hombre que tiene una convicción sobre lo que el mundo puede ser", describió.



La carrera de Cavill despegó hasta el estrellato mundial tras ser seleccionado para encarnar a Superman, un personaje con el que debutó en la cinta 'El hombre de acero' (2013). También interpretó a Superman en los filmes 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia' (2016) y 'Liga de la justicia' (2017).



Más allá de las cintas de superhéroes, Cavill se ha dejado ver con éxito en películas como 'The Man from U.N.C.L.E.' (2015), junto a Armie Hammer y Alicia Vikander; o 'Misión: Imposible - Fallout' (2018), la sexta entrega de esta famosa saga de acción protagonizada por Tom Cruise y donde el británico encarnó al villano August Walker.

