Actualizada 23/08/2019 a las 17:42

El Festival de Televisión de Vitoria- FesTVal ha informado este viernes que en su XI edición, que se celebrará entre el 2 y el 8 de septiembre, acogerá la presentación de 'La paisana', de TVE, 'Ni Superhéroes ni Princesas', de Movistar+, 'La Voz Kids' y 'El secreto de Puente Viejo' de Antena 3, así como la nueva programación de ETB, Canal Cocina y de la productora Zeppelin.



En un comunicado, el FesTVal ha informado de que TVE presentará 'La Paisana', una nueva mirada a los pueblos de España con Eva Hache, que recorrerá todo el país para conocer sus gentes e historias.



La humorista convivirá con los vecinos durante las 48 horas que pasará en cada localidad y, al terminar, divertirá a todo el pueblo con un monólogo en el que plasmará sus experiencias y emociones.



Antena 3 presenta en el FesTVal la nueva temporada de 'El Secreto de Puente Viejo', la serie diaria nacional más vista de la televisión y de mayor número de capítulos.



Tras más de 8 años en pantalla, producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, la nueva temporada que llegará el próximo mes de septiembre con grandes novedades que afectarán a las tramas, con nuevos personajes que aterrizan en Puente Viejo, cambios en los decorados e incluso en su factura visual.



Los nuevos episodios de 'El secreto de Puente viejo' recibirán la llegada de nuevos personajes nuevos personajes que estarán interpretados por Silvia Marsó, Almudena Cid, Manuel Regueiro, Toni Salgado, Adrián Expósito y Ángel Héctor Sánchez, entre otros.



Antena 3 también presentará en el FesTVal 'La Voz Kids', con la edición más competitiva del formato y donde los niños toman el protagonismo. El talent musical producido por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV apuesta, por primera vez en España, por tener este año cuatro coaches. De esta forma, Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario y Melendi compartirán toda la experiencia acumulada a lo largo de sus trayectorias para guiar a los integrantes de sus equipos hacia la victoria. 'La Voz Kids' es la versión española de 'The Voice Kids', formato de éxito internacional presente ya en 54 países de los cinco continentes.

PROGRAMA DOCUMENTAL

#0 de Movistar + presentará a los medios la producción 'Ni superhéroes ni princesas', un nuevo programa documental que analiza, con casos prácticos, cómo influye la educación sexista en la edad adulta.



Movistar+ y Dlo/ Magnolia producen y adaptan 'No More Boys and Girls', un formato original producido por Outline Productions para BBC y distribuido por DRG.



Por su parte ETB, cadena anfitriona del festival, dará a conocer su nueva programación televisiva de cara a la próxima temporada de otoño. La televisión autonómica contará para su presentación con la presencia de sus presentadores y presentadoras más representativos.



Zeppelin, la productora de programas como Gran Hermano, FAMA a bailar, SKAM España, Virtual Hero, Memorias de Idhún o El Puente, llega a FesTVal para presentar su nueva imagen corporativa, que estrena en septiembre coincidiendo con el inicio de temporada.

NUEVA SEDE EN VITORIA

Zeppelin además desvelará sus nuevos formatos originales en desarrollo y profundizará en el trabajo que está realizando en Vitoria, donde ha puesto en marcha una nueva sede para impulsar la producción de series de animación, un proyecto pionero que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.



Por último, Canal Cocina presentará de nuevo en el marco del festival su nueva programación y sus nuevos formatos de producción propia. Canal Cocina es el único canal de televisión en España especializado en gastronomía.



Producido en su totalidad por AMC Networks International Southern Europe y dirigido por Mandi Ciriza, el canal produce el 80% de sus contenidos en más de 200 formatos diferentes. Canal Cocina se distribuye en todos los operadores de televisión de pago.

Selección DN+