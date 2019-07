Natalia Verbeke: “Me apetecía contar lo que nos pasa a los cuarentones”

Actualizada 30/07/2019 a las 09:49

El accidente de coche de Daniel (Oriol Tarrasón) cambia por completo la vida de dos parejas en ‘El nudo’, la serie que está grabando estos días Antena 3. A las afueras de Madrid, en uno de los escenarios de la adaptación española de la ficción argentina ‘Amar después de amar’, Natalia Verbeke (Buenos Aires, 44 años) asegura que “es un nudo difícil de desanudar”. La actriz se mete en la piel de Cristina Arias, amiga de la infancia de Rebeca (Cristina Plazas), la mujer de Daniel (Oriol Tarrasón), que decidió dejar de lado sus labores como docente para “dedicarse a criar a sus hijos”, tanto el que concibió con su marido Sergio (Miquel Fernández) como la que tuvo este en su anterior relación.



¿Cómo es Cristina?

Yo la veo como un pájaro enjaulado. Ha estado muy cómoda en la vida que ha tenido, pero siempre ha tenido aspiraciones y deseos de crecer. Le encanta la belleza, la vida en general, y es un momento de cambio vital para ella. Es ese pájaro que está en la jaula pero que de momento tiene un deseo muy fuerte de salir. A la vez está el miedo, y cada vez que da un paso hacia adelante, también da dos para atrás.

La serie comienza con el accidente de Daniel. ¿Cómo le afecta?

El accidente genera en Cristina un cambio vital absoluto para siempre. Son dos parejas, amigas entre ellos, y con una relación muy, muy fuerte. El accidente marca a los cuatro, pero creo que el cambio en mi personaje es total.

¿Qué pretenden mostrar en esta serie?

Hace un retrato de lo que ocurre en la vida. Uno está cómodo con una cosa, pero el ser humano cambia y tiene posibilidad de elegir. Al final, lo que te plantea la serie es: esto es lo que hay, y esto es lo que puede ocurrir. No pretende ser pedagógica ni nada. El propio espectador es quien saca sus propias conclusiones. Incluso creo que en cada capítulo la mirada del espectador es muy importante, y puede variar mucho su interpretación de una persona a otra. Puedes estar viendo dos series en una.

Se mezcla el presente, tras el accidente, con el pasado. ¿Cómo está siendo rodar eso?

Uno tiene que ser muy consciente de la línea del personaje, de la evolución y de lo que está pasando en cada momento para no irse al presente cuando está en el pasado. Ese es uno de los atractivos de la serie. Y para nosotros también, porque el arco del personaje puede ser mucho más amplio y concreto.

¿La ficción gira en torno a la investigación del accidente?

No, no. Es cierto que hay dos tramas de investigación, pero la serie habla de las relaciones, de lo complicadas que son, de la insatisfacción, de dos maneras muy distintas de ver la vida, de dos situaciones económicas muy distintas y cómo afectan en la vida…

¿Qué le atrajo de la propuesta?

Me atrajo el poder trabajar con personajes tan potentes, con tantos cambios, con la posibilidad de que no todo esté escrito, sino abierto a que pasen muchísimas cosas, y el reto que es para un actor. Es una serie en la que tienes que estar muy entregado a las emociones, y eso es muy reconfortante. También hay carga sexual. Es muy bonito ver cómo es el sexo cuando no se es adolescente. No hay muchas series que hablen de lo que nos pasa a partir de los 40. Y eso, como cuarentona, me apetece contarlo y lo puedo entender mucho más en este momento, que no me interesan tanto otros tipos de historias que no me tocan. También hay conflicto generacional, porque es inevitable como padre involucrarte en los problemas de tus hijos.

¿Cómo ha sido volver a la pequeña pantalla después de ser madre?

La verdad es que me apetecía mucho. Además, estaba esperando a que llegara un proyecto que realmente me motivara, porque es difícil separarte de la niña. Tenía que ser algo que como actriz me apeteciera. Y así ha sido.

