"Siempre he vivido mi vida": Isabel Pantoja justifica su fichaje por 'Supervivientes 2019'

Isabel Pantoja protagoniza este miércoles 17 de abril la portada de la revista '¡Hola!'. La tonadillera habla en exclusiva para la revista y justifica su fichaje por Supervivientes 2019. ”¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado”, dice la cantante, que el próximo jueves 25 de abril llegará a Honduras como concursante del reality de Telecinco.

No habla de cifras, pese a que la revista Semana publicó que cobraría 80.000 euros por cada semana que permanezca en el programa, y basa su decisión en su carácter independiente y libre. Lleva sobreviviendo desde que era niña: “Desde los 13 años hasta hoy día”. De hecho con 16 ya había firmado un contrato de tres años como bailaora en el Corral de la Morería en Madrid.

Justifica su fichaje y adelanta también lo que los espectadores de Telecinco se encontrarán cuando conecten con la isla: “No voy a deja de ser Isabel Pantoja en ningún momento, porque es mi nombre, pero es cierto que van a ver a la Isabel que, realmente, mucha gente no conoce”.

De hecho, la tonadillera ya le dijo algo así a Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, cuando habló con él sobre su participación. “Isabel Pantoja me ha dicho que está dispuesta a darlo todo en el concurso”, contó el periodista al conectar este martes con Sálvame para con anunciar que había recibido el alta médica.

Isabel Pantoja lo va a dar todo para ganar pero tampoco parece que le preocupe demasiado perder. “Soy buena ganadora... y muy buena perdedora. Yo sé perder”, ha dicho la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja en '¡Hola!'.

Isabel Pantoja, en exclusiva, explica en ¡HOLA! las razones de su polémica decisión https://t.co/NRWolCltRU pic.twitter.com/f0MhUGFQWc — Revista ¡HOLA! (@hola) 17 de abril de 2019

