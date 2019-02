HBO busca en Euskadi mil extras para arropar a los personajes de 'Patria'

Actualizada 05/02/2019 a las 15:08

El casting de la serie 'Patria' ha convocado este martes en San Sebastián una variopinta muestra de aspirantes, muchos de ellos habituales en estos procesos, otros novatos, pero todos ellos con la esperanza de integrar el plantel de más de mil figurantes que requiere la producción basada en la novela de Fernando Aramburu.



El proceso de selección de esta serie, la primera original española que prepara HBO y cuyo guión firma Aitor Gabilondo, comenzó el pasado viernes en Elgoibar y Soraluze, dos pequeñas localidades guipuzcoanas, donde se presentaron unas 500 personas, que junto con San Sebastián acogerán las localizaciones de la historia que cuenta el pasado reciente de violencia en el País Vasco.



"Vamos a necesitar más de mil personas porque hay diferentes escenas con un importante volumen de figuración, como una manifestación, una feria o gente en la calle", ha explicado Yael Moreno, responsable de las sesiones de selección que se realizan en una de las salas del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.



Moreno es la encargada de explicar a los aspirantes que acudirán a la estancia del teatro donostiarra durante los tres días que se desarrollarán las pruebas, las condiciones laborales, que incluyen el pago de 50 euros por jornada de ocho horas de trabajo efectivo y, sobre todo, "cómo es un rodaje".



"Les hablo de la grandísima oportunidad que representa que un proyecto de esta envergadura, pero aviso de que es un trabajo, que deberán darse madrugones, que si no les gusta y se aburren no se pueden ir a su casa porque tienen un compromiso", agrega.



En Elgoibar y Soraluze han acudido unas 500 personas, una cifra con la que Moreno se muestra satisfecha, aunque considera que podría ser menos elevada que en otras regiones, lo que achaca a la menor incidencia del paro en Euskadi, que hace que "no haya tanta gente que tenga una disponibilidad al cien por cien".



Sin embargo, se ha mostrado gratamente sorprendida por la variedad del perfil de los interesados. "Ha venido gente de todas las edades porque en otras ciudades predominan mujeres y jóvenes, pero es más complicado que se acerquen los hombres", afirma.



Tras esperar la cola durante poco tiempo, ya que las puertas del teatro se han abierto puntuales a las 10.30 horas, Jon Mikel y Marian, dos hermanos de Pasaia, avezados en la dinámica de los "castings", han participado en la sesión en la que, entre otras indicaciones, les han informado a los hombres sobre la importancia de tener el pelo largo para que la caracterización sea lo más ajustada posible a la estética de los años 80, cuando se desarrolla parte de la trama.



Marian ha participado en la serie 'Allí abajo', también creada por Aitor Gabilondo, y en el cortometraje 'Madre', de uno de los triunfadores dela última gala de los Goya, Ramón Sorogoyen.



"Aunque a veces es muy cansado y aburrido la experiencia es buena y ahora es un orgullo saber que he participado en un proyecto como 'Madre'", nominada a los Oscar 2019 la mejor cortometraje.



Su hermano Jon Mikel recuerda los rodajes de este corto, "de noche en Las Landas con frío y viento", pero se reconoce encantado de volver a repetir e incluso se plantea incurrir más en serio en algo relacionado con el cine.



Ninguno de los dos ha leído la novela de Fernando Aramburu, aunque sí saben de qué trata, al contrario de lo que ocurre con Pilar, totalmente novata en los "castings" pero que acude al de 'Patria', una novela que le gustó mucho y que le recuerda "esa época" del País Vasco.



"Tenemos todo el tiempo del mundo y creemos que esto es una experiencia", asegura, convencida de que su participación en la serie será una realidad a partir de marzo, cuando se espera que se inicie el rodaje.

