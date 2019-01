Actualizada 02/01/2019 a las 20:21

Dos minutos y 49 segundos bastaron el 2 de enero de 2018 para que España se enamorase perdidamente de Amaia Romero. Es el tiempo que duró la actuación de la cantante navarra en Operación Triunfo interpretando 'Shake it out', que hoy se cumple un año y que consagró de la pamplonesa en el talent musical.

Los fans de la ganadora de OT 2017 han rememorado en las redes sociales aquel "momentazo" de la gala 9, que consideran "el mejor" del programa.

Amaia se subió al escenario para interpretar 'Shake it out', canción de Florence and the Machine, y deslumbró con una interpretación repleta de fuerza.

El público presente en el plató, los miembros del jurado y sus propios compañeros se rindieron ante su actuación.

Además, las redes sociales 'ardieron' y se llenaron de alabanzas, que en el aniversario de aquella noche se repiten. Sin duda, Amaia Romero marcó ese día un hito en la historia del programa

El vídeo de 'Shake it out', que acumula más de 8 millones de reproducciones en Youtube, es uno de los más vistos del año en esta plataforma durante 2018.

Hoy hace un año del legendario Shake it Out de Amaia, así estaba yo: #OTDirecto2ENE pic.twitter.com/Fxa7hvaRqa — jorge (@agentpeterparks) 2 de enero de 2019

Pues esta noche hace un año del pedazo "Shake it Out" que se marcó Amaia, y a día de hoy sigo alucinando con lo que hizo... pic.twitter.com/uxxjs3Go7A — Un Acorde Menor (@acordemenor1016) 2 de enero de 2019

un año de la mejor actuación de operación triunfo, shake it out de la reina amaia pic.twitter.com/s0ovzdiUE0 — ; (@smjbieber) 2 de enero de 2019

Amaia con “Shake it out” convenció a las pocas personas que todavía dudaban, con “Soñar contigo” se coronó, ganó y enamoró a todo el mundo que ama la música, con “Love on the brain” las puso cachondas por si todavía no lo estaban y con “Miedo” simplemente recordó que es música. — Pamplonica (@navarrika69) 2 de enero de 2019

