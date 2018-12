Actualizada 10/12/2018 a las 12:30

La periodista navarra Cristina Pardo ha tenido que disculparse a través de su cuenta personal en Twitter debido a la polémica surgida en torno al programa 'Liarda Pardo' emitido este domingo. Con la irrupción de Vox en el parlamento andaluz, el programa de la navarra quiso dedicar uno de los reportajes del programa de este domingo a conocer quiénes son los votantes de uno de los pueblos con mayor tradición comunista de España, Marinaleda. Y las redes han hecho el resto.

Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 10 de diciembre de 2018

Las críticas a esta denominada "caza de brujas" contra los votantes de la formación que irrumpió en los comicios andaluces no han cesado desde la emisión del programa y lo han convertido en un fenómeno viral.

Búsqueda y captura a los votantes de @vox_es en @lasexta. Tratan a sus votantes como delincuentes y pretenden señalarlos, es indignante que no se respete la privacidad de voto en este canal #LiarlaPardo26

— Eu (@MiguelEulogioMG) 9 de diciembre de 2018

#LiarlaPardo26 ¡Alucino! Preguntando a la gente "¿usted a quién vota?" en Marinaleda (porque nos han dicho que igual ha votado a @vox_es, y venimos a ponerle la estrella amarilla)

¿U tú, a quien votas @cristna_pardo?

— MTC (@mertapi) 9 de diciembre de 2018

¿Por qué me disgusta haber escuchado decir a una reportera de #LiarlaPardo26 "aquí podría vivir un votante de #Vox? No me simpatiza el partido ni sus dirigentes ni supongo que muchos de sus votantes, pero tienen todo el derecho a que no se revele cuál es su casa. Así no.

— Luis Fraga (@LuisFragaTV) 9 de diciembre de 2018

Reportera en #LiarlaPardo26: "Hemos conseguido una dirección".

Van hacia dicha dirección.

Voz en OFF: "Aquí puede vivir un votante de VOX".



Me parece muy heavy esa persecución por motivos políticos. No soy nada partidario de VOX, pero creo que esto provoca todo lo contrario.

— M (@casasola89) 9 de diciembre de 2018

No soy sospechosa de comulgar con los principios de Vox pero es vomitivo hacer un reportaje en un pueblo en busca de sus 40 votantes, con cámaras escondidas como si fueran delincuentes. #LiarlaPardo26

— Vanessa Munilla (@Vanniuss) 9 de diciembre de 2018

La periodista despalazada hasta este municipio sevillano iba preguntando uno a uno a los vecinos de la localidad si sabían quiénes eran los 44 votantes de Vox o a quién habían confiado su voto en los comicios andaluces.“Parece misión imposible”, decía la reportera de LaSexta. Porque “están camuflados, pero la gente los conoce”, aseguraba una ciudadana.

Al parecer, los votantes de esta formación no están muy bien acogidos en el municipio, y el programa pedía opinión al resto de vecinos.“Me parece una cosa horrible. Y es una pena muy grande que en este pueblo haya esta gente. Yo no los voy a respetar. Lo siento, pero no los voy a respetar”, explicaba el mismo vecino.

Etiquetas Televisión

VOX

Selección DN+