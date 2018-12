La navarra Natalia Lacunza confiesa que sufrió bullying

Actualizada 09/12/2018 a las 09:55

Natalia Lacunza, la concursante navarra que participa en Operación Triunfo 2018, confesó este sábado, durante una clase de interpretación con los Javis, que sufrió bullying en su colegio de Pamplona.

La confesión llegó cuando los dos profesores y la cantante pamplonesa trataban de buscar el sentido que querían darle a la canción que la cantante pamplonesa interpretará en la Gala 12, Seven Nation Army, de The White Stripes. "Me asusta el valor que tiene la gente para tomarse el permiso de intentar meterse en tu vida", comenzó a contar Natalia.

La navarra, primera finalista de esta edición, aseguró que el "acoso" no llegaba únicamente por las redes o el móvil, sino que también cuando estaba en la calle con amigos. "Vuelves de estar con un amigo y de repente un coche pasa por tu lado y no deja de pitar y gritar. Y piensas esa gente me ha estado insultando por las redes y luego paso por delante suya y ni me mira, ni me saluda. A la media hora, te los vuelves a encontrar en un parque y ves que es el mismo grupo de gente, que está poniendo una canción tuya para ridiculizarte. Y vuelven a gritar lo mismo y a insultarme, al igual que hacen en las redes sociales... Encima es gente del colegio", se sinceró. Entonces, Javi Calvo le interrumpió y le sugirió que ese fuese el argumento en el que basar su canción: "Tienes de quién vengarte. Tienes a quien luchar en esta canción. Y estás ahí en ese escenario para decirles: mira dónde estoy".

Tras un rato de charla sobre el tema y las confesiones de acoso también de los Javis, Ambrossi concluyó: "No nos van a parar. La venganza es que luego se hacen fans nuestros y compran nuestros discos". Y Natalia aseveró: "Y te mandan muchos ánimos para la Gala 0".

Te recomendamos

Selección DN+