Una Natalia de “escándalo” en el primer pase de micros de 'OT'

Aunque no se juegue nada en la próxima gala, Natalia Lacunza ha decidido seguir arriesgando para la semifinal de 'OT 2018'. La favorita del jurado cantará 'Seven nation army', de The White Stripes. Y, a juzgar por cómo ha sido el primer pase de micros, la navarra seguirá en su senda de 10.

Tras acabar de interpretar su tema individual en el ensayo general, Noemí Galera, la directora de la academia, le ha dado la enhorabuena por no relajarse tampoco esta semana, igual que su compañero Famous. “Siendo ya finalistas, estáis trabajando al mismo nivel o más que cualquier otra semana que os jugáis una nominación”, ha destacado Galera.

"Mamma mia!", expresaba admirado Manu Guix, director musical del programa. “Consigues transmitir muchísima fuerza sin poner distorsión a la voz. No tienes necesidad de hacerlo, no te hace falta”, subrayabahaciendo referencia al género rock alternativo del tema.

"Escándalo, esto es un escándalo", se maravillaba Mamen Márquez, profesora de técnica vocal. “El potencial que tienes, Natalia, es tan espectacular", sentenciaba, sugiriéndole que con su voz y su interpretación sería una óptima actriz de musicales.

El actor y director de cine Javier Calvo, por su parte, remarcó de Natalia su tenacidad y eficiencia : “Eres una persona que aprovecha todo lo bueno que tiene y lo lleva al infinito. Esto es lo que tú eres, y más [...].Tienes que confiar en tu fuerza, en tu energía, cree en los movimientos, cree en lo que haces, cree en tu apuesta porque, cuanto más metida estás en tu movida, más anonadados nos dejas”.

