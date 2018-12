Los vídeos de programas de talentos musicales triunfan en Youtube

Actualizada 06/12/2018 a las 13:43

El éxito de los concursos musicales este año ha conseguido que los vídeos de las galas de "Operación Triunfo" ocupen cinco de los diez puestos entre los más vistos en España en Youtube este año, y que el primer puesto se lo lleve el tema "Cómeme el donut" del programa musical "Factor X".

Este tema del dúo Glitch Gyals, compuesto por los primos Lapili y Jirafarey, ha conseguido el primer puesto con un total de 21,9 millones de visualizaciones en el plataforma de vídeo en internet.

La formación musical también ocupa el tercer puesto con el tema "Muslona" -11 millones de visualizaciones-, en el que la percusión principal de la canción está hecho con el sonido de los muslos de la cantante al chocar.

El otro gran protagonista del año es el programa de TVE "Operación Triunfo", con los vídeos de las galas titulados "Lo Malo" (segundo puesto), de Ana y Aitana; "Shake it out" de Amaia (cuarto); "Tu Canción" (quinto) de Amaia y Alfred, "Miedo" (séptimo), también de la cantante navarra Amaia, y "No puedo vivir sin ti" de Aitana y Cepeda (noveno).

Los tres vídeos que no corresponden a concursos musicales y se han colado en la lista de los más vistos este año son de los youtubers españoles Paula Gonu, Auronplay y ElRubius.

Este último es uno de los más populares en el mundo, cuenta con 32,3 millones de suscriptores, y en su vídeo -visto por 12,2 millones de personas- comunicaba que se alejaba un tiempo de las redes tras una serie de episodios de estrés y ansiedad.

Youtube también ha hecho pública la lista de videoclips más vistos de 2018: la canción "Sin Pijama" de Becky G y Natti Natasha, es el más visto en España, mientras que "Te Boté Remix" de los puertorriqueños Nio García, Darell, Casper Mágico, Bad Bunny, Nicky Jam y Ozuna se alza con el segundo puesto, aunque a nivel mundial se ha proclamado como la más vista con 1,400 millones de visualizaciones.

El resto de la lista de videos musicales más vistos en España la completan en orden descendente, Nicky Jam y J. Balvin con "X-(EQUIS)", "Lo Malo" de las triunfitas Aitana y Ana Guerra -75 millones de visitas-, "El anillo" de Jennifer López, "El Baño" de Enrique Iglesias y Bad Bunny, "A Partir de Hoy" de David Bisbal y Sebastián Yantra, "Ya no quiero ná" de Lola Índigo y "La Cintura", de Álvaro Soler.

El primer tema de Rosalía, "Malamente", cierra la lista en el décimo puesto y casi 41 millones de visitas.

Ocho de los diez vídeos musicales más vistos en el mundo este año fueron en español, -el año pasado 6-, cuando el número uno a nivel mundial se lo llevó el éxito internacional "Despacito".

