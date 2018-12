Leticia Dolera lamenta que la polémica con Clotet se haya usado para desacreditar el feminismo

Actualizada 05/12/2018 a las 10:16

La directora y actriz Leticia Dolera ha hecho público este miércoles un comunicado en el que explica su decisión de no contratar a la actriz Aina Clotet para un papel en su serie 'Déjate Llevar' por estar embarazada.

En el texto, Dolera ha lamentado que se haya utilizado la polémica para "tratar de desacreditar al movimiento feminista" y cuestionar su compromiso de varios años con el mismo.

Clotet aseguró haber sido despedida tras anunciar al equipo de rodaje que estaba embarazada y pedir que se buscara alguna vía para que no afectara a la serie, aún por estrenar, como ocultar su embarazo con planos o con cambios de guión.

En un comunicado difundido en redes sociales dos semanas después de hacerse pública la denuncia de Clotet, Dolera ha reconocido la falta de entendimiento con la actriz y ha lamentado "no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba", lo que ha llevado a una situación de tensión y exposición pública, en sus palabras.

No obstante, la directora de la serie ha justificado la decisión de no contratar a la actriz "al no encajar en el perfil del personaje protagonista para el que fue seleccionada en un primer momento".

Según ha indicado, el equipo de la producción valoró durante dos semanas las razones por las cuales, aunque les "doliera", Aina Clotet "no podía encarnar el personaje", después de que en el mes de junio se le comunicara que había sido seleccionada para uno de los papeles protagonistas.

