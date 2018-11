Natalia cantará 'Bang Bang', en la versión de Lady Gaga, en la gala 11 de Operación Triunfo

29/11/2018 a las 16:39

La navarra Natalia Lacunza camina con paso firme en la edición 2018 de Operación Triunfo. Tras cosechar nuevamente las alabanzas del jurado por su interpretación de 'The Scientist', de Coldplay, en la gala 10 del programa, el próximo 5 de diciembre se subirá al escenario para defender 'Bang Bang', de Nancy Sinatra, en versión de Lady Gaga.

Este jueves ha tenido lugar el reparto de temas para la gala 11. Antes de desvelar a los concursantes las canciones seleccionadas, Noemí Galera, directora de la academia, les ha adelantado que les iban a gustar. "El martes hablamos con vosotros para que nos comentárais temas que desearíais cantar de aquí a la final con el objetivo de que os sintiérais cómodos con ellos. Así que, en principio, son temas que os gustan", les ha dicho.

Curiosamente, Amaia Romero, ganadora de la pasada edición de Operación Triunfo, incluyó el tema 'Bang Bang' en los conciertos de versiones que realizó tras la salida de la academia.

Según adelantó Roberto Leal este miércoles, en la gala 11 ya no habrá nominaciones y se conocerán los dos primeros finalistas del programa, que concluirá el 19 de diciembre.

El reparto de temas para la próxima gala se completa de la siguiente manera:

-Grupal: 'Ni tú ni nadie', de Alaska y Dinarama (grupal)

-Marta (nominada): 'One more try', de George Michael

-Sabela (nominada): 'El cuarto de Tula', de Buena Vista Social Club

-Miki: 'Hijos de la tierra', de Nil Moliner

-Julia: 'Sober', de Demi Lovato

-Famous: 'Problem', de Ariana Grande

-Alba Reche: 'Crazy in love', de Beyoncé

