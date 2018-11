Natalia Lacunza cantará en solitario 'Flames', de Sia, en la próxima gala de 'OT'

Actualizada 01/11/2018 a las 17:09

Pasado el ecuador del programa, los once concursantes de 'Operación Triunfo' ya conocen qué temas interpretarán en la gala del próximo miércoles. La pamplonesa Natalia Lacunza se enfrentará por primera vez, desde la gala 0, a una canción en solitario. El título que el claustro de profesores le ha asignado es 'Flames', de Sia.

Marilia y Noelia, que resultaron nominadas este miércoles, interpretarán 'María se bebe las calles' (Pasión Vega) y 'Stone cold' (Demi Lovato), respectivamente.

El tema grupal que abrirá la gala será 'Don't stop me now', un tema mítico de Queen. El reparto de temas del resto de concursantes queda de la siguiente manera:

- Miki y Sabela: 'No olvidarme de olvidar', de Rosana y Carlos Rivera.

- Famous: 'Nobody but you', de Cesar Sampson.

- María: 'Me voy en un coche', de Christina y los Subterráneos.

- Julia y Marta: 'Love on top', de Beyoncé.

- Alba y Carlos: 'Contamíname', de Pedro Guerra.

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+