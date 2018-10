La comisión de control parlamentario de RTVE termina en insultos

Actualizada 30/10/2018 a las 15:57

La agria confrontación política ha quedado retratada este martes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE con la dura pugna entre el PP y la administradora única provisional, Rosa María Mateo, que ha perdido el control al insultar a un diputado y a la que han conminado a dimitir para volver "a su jardín".

A lo largo de cuatro horas, diputados y senadores del PP no han escatimado en acusaciones a Mateo, a quien le han exigido que deje su cargo porque "no puede seguir gestionando de forma honorable" RTVE, adonde se está produciendo un "estrepitoso descalabro".

Algunas de las recriminaciones que le han hecho a Mateo han sido la de cometer un presunto fraude fiscal, faltar a la verdad, creerse impune, sostenerse en la "débil muleta del Gobierno", ser protagonista de un inexcusable y grosero silencio y de desprecio al control democrático: "un listón verdaderamente lamentable", según el portavoz popular Ramón Moreno.

El momento más tenso de esta comparecencia especialmente bronca ha sido cuando Moreno interpelaba a la gestora acerca de la sociedad patrimonial de la que es accionista desde 1993.

Una empresa que, según el PP, ésta habría utilizado para evadir impuestos y en la que el presunto papel que ha desempeñado el hijo de Mateo ha desatado un combate dialéctico.

Aunque inicialmente la periodista ha anunciado que no contestaría a Moreno, ha terminado insultándolo: "Es usted muy mezquino y muy miserable (...) por sacar a mi hijo a relucir", una intervención que ha obligado a actuar al presidente de la Comisión, el popular Jordi Roca.

"Le quitaré la palabra a cualquier persona que intervenga faltando al respeto. Mantengamos el debate en el nivel político", ha advertido Roca.

"Entienda usted que una madre (...) se moleste mucho cuando nombran a sus hijos. Yo creo que nombrar a los hijos es algo que no se debe hacer nunca", se ha justificado.

Moreno ha pedido a Mateo que se retractara de lo dicho y también la portavoz del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, le ha exigido tras la Comisión que pida perdón, rectifique esas palabras y "comparezca con sosiego".

En cuanto a las acusaciones de presuntas irregularidades en su sociedad patrimonial, la informadora ha instado al PP a denunciar esos hechos ante las autoridades competentes: "Pueden mandar a la Guardia Civil para que me lleven detenida", ha ironizado.

"Me están insultando, me están difamando constantemente a través de medios de comunicación y redes sociales", se ha quejado, para pedir al PP que deje "de lanzar toda su artillería contra la televisión pública".

Tras el enfrentamiento entre Mateo y Moreno, los portavoces de Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE han pedido reconsiderar el rumbo de la Comisión, reducir la confrontación y trabajar desde el respeto por el futuro de la radiotelevisión pública.

"Esta Comisión debería bajar el tono, los insultos, y analizar y debatir las cosas con un poco de madurez", ha aconsejado la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera.

Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz ha pedido a Mateo que evite juicios de valor sobre la legitimidad de los representantes políticos y que omita expresiones como "teatrillo" que desprestigian a este órgano, a la política, a la propia periodista y a RTVE.

"Todo el mundo me dice que estas comparecencias son un teatrillo y que no me deben afectar, yo ya sé que están tirando contra el Partido Socialista", ha admitido Mateo.

En su segunda rendición de cuentas ante las Cortes, ha reconocido que le resulta desagradable este trámite debido al tono de las interpelaciones parlamentarias.

El portavoz socialista, José Miguel Camacho, le ha recomendado que esté tranquila porque, ha insistido, la actitud de los populares no es personal, sino que "va evidentemente contra el Gobierno socialista y contra todos los grupos parlamentarios que apoyaron la moción de censura".

"Están rabiosos porque han perdido su instrumento", ha opinado Camacho.

En este sentido, Joan Baldoví (Compromís), la ha animado: "Viendo la actitud crispada de rabieta, de pataleta, cada vez estoy más orgulloso de haber contribuido de sacar al PP de RTVE".



Moreno ha recalcado que la corporación pública "no puede ni merece tener una administradora única provisional que miente a cada paso" y ha instado a la periodista a dimitir para que pueda "continuar con sus tareas privadas sin ningún impedimento, regularizar su situación fiscal y volver a ser feliz en su jardín".

"La primera que está deseando que aceleren de una maldita vez el concurso público soy yo", ha aseverado Mateo, si bien ha incidido en que no va a dimitir: "Por mucho que me ataquen, acosen o difamen no van a manchar mi legitimidad".

Y para futuras comparecencias ha advertido: "No esperen de mí intervenciones vacías y sin contenido".

