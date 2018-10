La mejor oferta de televisión se luce en la alfombra de roja de Cannes

Actualizada 14/10/2018 a las 11:16

El principal foro de programas, series y formatos, Mipcom, regresa este lunes a Cannes, centro de reunión obligatorio de la industria audiovisual durante cuatro días, donde se analizan las tendencias del mercado y se presenta la mejor oferta televisiva del momento.



El famoso Palacio de Festivales que acoge cada mayo el festival cinematográfico se convierte ahora en un bullicio de negocios con 13.800 participantes de 110 países, dispuestos a firmar suculentos contratos e intercambiar opiniones sobre los avances de la industria.



En esta edición, China será el invitado de honor con una mayor presencia en la feria, ya que contará con tres pabellones y varias conferencias sobre coproducción y contenidos con la participación de miembros del Gobierno y celebridades de su televisión.

La organizadora de la feria, Reed Midem, apunta que la elección se debe a la emergente posición del país, que gracias a sus 2.000 cadenas y 1.300 millones de telespectadores es la segunda marca de televisión en el mundo, por detrás de Estados Unidos.



El país gastó en 2017 cerca de 11.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) en programas audiovisuales, pero destaca igualmente como inversor y productor de contenidos, por lo que aprovechará la cita para mostrar su modelo de creación.



La feria será la ocasión de presentar también las grandes producciones de ficción que prometen conquistar al público en los próximos meses y entre las que el Mipcom destacará 'Trigger', desde Rusia y producida por 'Beta Films'; 'Escape at Danenmora', miniserie creada por el actor Ben Stiller, y 'El Embarcadero', de Movistar+.



Otras doce series tendrán allí su salida a nivel internacional, buena parte de ellas 'thrillers' ambientados en Rusia como 'Malthilde', 'Moscow Noir' y el documental 'Unknown Russia'.



Acompañarán la agenda de presentaciones la española 'Arde Madrid', creada por Paco León y Anna R. Costa; la japonesa 'Way to Kawaii!', de Nippon TV; la británico italiana 'Medici The Magnificent' y la inglesa 'Informer', que servirá para hablar de la importancia de la diversidad en los formatos televisivos.



Mipcom dejará este año un amplio espacio para producciones que defienden la diversidad sexual, racial, de género o las minusvalías, que se consolidará con la introducción de los premios 'Mipcom Diversify TV Excellence Awards' para promover la inclusión social en la industria.

La creadora Issa Rae ha sido elegida además Personalidad del Año por su carrera y compromiso con las mujeres y autores procedentes de grupos minoritarios, y recibirá su galardón el miércoles 17 de octubre, día consagrado a los paneles sobre diversidad.



A Cannes se desplazarán el lunes unos de los cocineros más famosos de la pequeña pantalla, Jamie Olivier, que hablará sobre su carrera; los actores Paco León y Anna R. Costa, que introducirán 'Arde Madrid', o Stiller, que presentará su nueva producción dispuesto a responder las preguntas del público.



El martes, el creador español Alex Pina ('La Casa de Papel', 'El Embarcadero') compartirá escenario con otros dos 'showrunners', Eric Newman ('Narcos') y Lorenzo Mieli ('The Young Pope'), en el panel 'Talent behind the camera'.



El director de contenidos de Twitter, Kay Madati, hablará de las oportunidades de su plataforma en términos audiovisuales en una jornada donde la resistencia a la difusión de contenidos en línea ('streaming') y el debate sobre el futuro del mismo serán objeto de varias conferencias.



La directora de Reed Midem, Laurine Garaude, señaló recientemente en una conferencia de prensa que la organización trabaja en los desafíos que afronta el Mipcom, especialmente una afluencia cada vez mayor que ocupa ya casi la totalidad del Palacio de Festivales de la ciudad mediterránea.

