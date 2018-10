Muere Scott Wilson, uno de los personajes de 'The Walking Dead'

El actor estadounidense Scott Wilson, conocido en los últimos años sobre todo por su papel de Hershel Greene en la serie sobre zombis 'The Walking Dead', murió a los 76 años por una leucemia, informa la revista online TMZ.



La noticia fue anunciada por su representante después de que Wilson sufriera complicaciones debidas a la enfermedad. "Descansa en el paraíso, Scott. ¡Te queremos!", se leía este domingo en el Twitter oficial de la serie.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ