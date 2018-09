Natalia Lacunza, eclipsada en el primer pase de micros por Marta

Actualizada 29/09/2018 a las 21:10

A Natalia Lacunza se le ha resistido el primer pase de micros de la semana. La joven se ha visto eclipsada en este primer ensayo por su compañera, Marta. Al menos, esa es la percepción de los profesores, que no han quedado satisfechos con esta primera toma de contacto.



Manu Guix ha dicho, nada más finalizar la canción que, pese a que el tema tiene "power", ha visto a la navarra "desubicada". El director musical de la Academia ha hecho referencia a la diferencia de potencia entre ambas voces. "Es la primera vez que te veo hacer algo que no me atrapa. La entrada de Marta es tremenda. Natalia, tienes que ponerte a su nivel", ha dicho.







La navarra tendrá que defender su permanencia en el talent el próximo miércoles con la canción 'Tainted love',



La canción grupal con la que los 'triunfitos' abrirán la gala será 'Bonito es', de Los Sencillos (1992).





