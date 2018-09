Actualizada 28/09/2018 a las 12:20

Esta semana, Natalia Lacunza (Eilan Bay) tendrá que defender su permanencia en 'OT 2018' acompañada de Marta con un tema de los años 60 de estilo rockabilly, uno de los primeros subgéneros del rock an roll. Se trata de la canción 'Tainted love', un himno en aquella década y posteriores que fue escrito por el grupo The Four Preps —un cuarteto de música popular norteamericano— e interpretada originalmente por Gloria Jones. Más tarde, fue reeditado por otros artistas. La versión que pondrán en el escenario la navarra y la malagueña será la de Imelda May, con una base musical muy ochentera:

Este jueves tuvo lugar el nuevo reparto de temas, donde Noemí Galera y Manu Guix dieron a conocer a los concursantes los retos a los que se iban a enfrentar esta próxima semana. La canción grupal con la que los 'triunfitos' abrirán la gala será 'Bonito es', de Los Sencillos (1992). Y los duetos serán:

África y María : 'Friends', de Marshmello.

: 'Friends', de Marshmello. Famous y Damion : 'Déjala que baile', de Alejandro Sanz y Melendi'.

: 'Déjala que baile', de Alejandro Sanz y Melendi'. Dave y Noelia : 'Volando voy', de Camarón.

: 'Volando voy', de Camarón. Julia y Carlos : 'Mi historia entre tus dedos', de Gianluca Grignani (1995).

: 'Mi historia entre tus dedos', de Gianluca Grignani (1995). Marilia y Joan : 'Another day of sun', de la BSO de La La Land (2016).

: 'Another day of sun', de la BSO de La La Land (2016). Miki y Alba: 'Alma mía', de Natalia Lafourcade.

Los dos nominados, Alfonso y Sabela, se atreverán con dos temas muy diferentes entre sí. El venezolano defenderá su permanencia en el programa con 'All of me', de John Legend, en inglés y en español; mientras que Sabela lo hará con un tema en gallego, 'Benditas Feridas', de Rosa Cedrón.

Así ha sido una de las primeras tomas de contacto de Natalia con la nueva canción:

