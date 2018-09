La reina de 'Juego de tronos' muestra su cara más 'salvaje' en la naturaleza aragonesa

Actualizada 11/09/2018 a las 10:37

Si algo tiene Cersei Lannister son agallas. Lo ha demostrado a lo largo de la serie 'Juego de tronos', sobreviviendo hasta el momento en la producción de HBO. Pero, ¿la actriz que encarna al personaje también es tan valiente? Lena Headey, que encarna a la reina de los Lannister, ha querido sacar su faceta 'más salvaje' en la nueva temporada de ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’ (Discovery Channel), que se emite este martes a las 23 horas. El lugar elegido para el rodaje ha sido nada más y nada menos que España, concretamente la Ribagorza ocense, en Aragón, tal y como informa este martes el Heraldo.

El presentador Bear Grylls, conocido por su programa ‘El último superviviente’, donde trataba de escapar de parajes naturales en condiciones extremas, estrena este martes la nueva temporada de otro de sus productos televisivos, ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’.

Grylls, un exmilitar británico, y Headey, según el Heraldo, pasaron "dos días en la comarca oscense de la Ribagorza, recorriendo parajes como el embalse de Canelles –el segundo más grande de la cuenca del Ebro– y la enorme formación geológica conocida como Muralla China de Finestres". Además de compartir conversaciones y anécdotas, los dos se atrevieron con un descenso en rappel y la construcción de una balsa improvisada, entre otras aventuras.

KERI RUSSEL EN CANARIAS

El próximo martes, también a las 23.00 horas, se emitirá el segundo capítulo del programa con las islas Canarias como escenario, y contará con la actriz Keri Russel, protagonista en la serie ‘The Americans’. Rusell y Grylls descenderán por un cañón para encontrar comida, desayunarán grillos y descenderán en parapente por una gran montaña.

Además de Lena Headey y Keri Russel, en esta cuarta temporada de ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’ aparecerán en el programa otros famosos como el tenista Roger Federer y los actores Julia Roberts, Joseph Gordon-Levitt (‘Snowden’), Sterling K Brown (‘This is us’), Don Cheadle (‘Iron man’), Uzo Aduba (‘Orange is the new black’), Scott Eastwood (‘Pacific Rim: Insurrección’), Vanessa Hudgens (‘High School Musical’) y Derek Hough (‘Dancing with the stars’).

