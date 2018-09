Ana Rosa Quintana se sincera en directo sobre la detención de su marido, Juan Muñoz

Actualizada 10/09/2018 a las 16:41

No ha sido su mejor verano. La propia Ana Rosa Quintana lo ha confesado en la vuelta al programa que lleva su nombre. Durante las vacaciones su marido, Juan Muñoz, fue detenido acusado de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y de extorsión, en el marco del Caso Villarejo, a los pocos días el juez del caso le dejo en libertad sin medida cautelar.

Como no podía ser de otra manera, la presentadora se ha pronunciado al respecto en su esperado regreso confesando como vivió la complicada situación: "Sé que algunos habéis estado preocupados, que hay gente que se hace preguntas, y yo siempre doy la cara de todo lo que ocurre", asegura Ana Rosa que ha explicado: "Uno de los temas que ha salido en agosto fue la detención de mi marido. Cuando volvió a casa sin medida cautelar para mí fue un mensaje tranquilizador, aunque no les voy a engañar: viví momentos de incertidumbre y preocupación".

La presentadora ha confesado que: "no ha sido el mejor verano", aunque ha querido remarcar que ha sido el peor teniendo en cuenta que hace cuatro años en el mes de julio falleció su madre.

De la implicación de su marido ha explicado: "Lo que yo conocía es que desde hace más de diez años un hermano de Juna junto a otra persona tenían un pleito con Hacienda, y aunque Juan no formaba parte de este pleito, él y su familia intentaban ayudarle a resolverlo", ha explicado, sentenciando finalmente: "ahora las cosas van solucionándose y quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez, que nadie les ha extorsionado", además ha defendido que su marido está "colaborando con la justicia", asegurando que "hay que dejar que jueces, fiscales y abogados hagan su labor y ellos sean quienes clarifiquen el caso".

"Con sinceridad, yo no soy capaz de tratar esto de forma objetiva, pero este programa les va a informar de lo que exija la actualidad" ha continuando la presentadora, que no ha querido terminar sin dar las gracias: "Quiero dar las gracias por todos los mensajes de mis compañeros de profesión, por esta cadena y por este maravilloso equipo porque me he sentido muy arropada, así que gracias y, ahora, a trabajar como siempre".

Unas palabras que la audiencia exigía y que han convertido a Ana Rosa Quintana en trending topic en su primer día en el inicio de la temporada.

