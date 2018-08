Actualizada 29/08/2018 a las 18:35

Amaia no pudo contener las lágrimas en el emotivo concierto que ofreció durante el casting final de la nueva edición del talent show de TVE.



La ganadora de Operación Triunfo interpretó tres temas al piano para los 48 pre seleccionados de esta edición. La navarra acudió este martes, junto a Aitana, Roi Méndez y Ana Guerra a la fase final del casting. Los anteriores concursantes acompañaron a los futuros aspirantes aportando consejos y ánimo.



Tras la actuación, Amaia aconsejó a los participantes que aprovechen el momento que están viviendo. "Es increíble. En el momento no era consciente de lo bonito que era, de lo bien que estaba y de las personas que estaba conociendo y ahora me doy cuenta", ha podido decir la navarra con el llanto contenido. Noemí Galera, también emocionada, subió al escenario a abrazarla tras la actuación. "Ahora entendéis por qué es la ganadora de OT. Es magia", dijo.



El pasado fin de semana los 16 concursantes de la edición 2017 se despidieron entre lágrimas de su gira. Este miércoles, 48 aspirantes se juegan su continuidad en el segunda fase del casting final. Entre ellos, una navarra: Natalia Lacunza. Una pamplonesa de 19 años, estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra.



Emocionada y asombrosa, ayer Amaia brilló en el concierto del #OTCastingFinal2018, ¿quieres ver el resto de la actuación? ¿Sabéis cuáles fueron las otras canciones que interpretó? https://t.co/Lg3qrTFmql pic.twitter.com/hrSKmCiW3L — OT 2018 (@OT_Oficial) 29 de agosto de 2018

