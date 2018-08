Ya se conoce la fecha de estreno de Operación Triunfo 2018

TVE planea adelantar la fecha de estreno de OT 2018 un mes antes con respecto a su edición anterior: el lunes 17 de septiembre. El concurso musical volverá a emitirse en 'prime time' y será presentado, de nuevo, por Roberto Leal.

Días antes, se estrenará el documental de OT 2017, por lo que los fans podrían ver la evolución de los extriunfitos como Amaia y Alfred.

vengo a deciros que me han enseñado el documental de ot, y he llorado muchisimo, es increible como en twitter se suelen poner estas cosas y me hace ilusion decir algo pues he venido a contaroslo