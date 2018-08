Buenas noticias para los seguidores de 'Star Trek': el actor británico Patrick Stewart volverá a meterse en la piel del capitán Jean-Luc Picard, según contó él mismo en Twitter. Stewart escribió que era "emocionante y estimulante" explorar una nueva dimensión con este personaje.



Poco antes había hecho el anuncio en una aparición sorpresa en una feria de 'Star Trek' en Las Vegas, informó el portal "Deadline.com". La nueva serie, que se transmitirá por el servicio de streaming CBS All Access, contará el siguiente capítulo en la vida del capitán de la nave Enterprise. Todavía no se conocen más detalles sobre el contenido ni el reparto. Stewart contó que siempre había estado orgulloso de formar parte de 'Star Trek: The Next Generation', pero pensaba que con la última película que se hizo en el año 2002 se había terminado. Por eso, esta noticia es una "sorpresa inesperada pero feliz". El intérprete de 78 años participó en la serie de televisión 'Star Trek: The Next Generation' (1987 a 1994) y en varias adaptaciones cinematográficas, la última de ellas 'Star Trek: Nemesis' (2002).

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm