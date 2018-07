La final de 'Bailando con las estrellas' y el patrimonio de los Franco, esta semana en la tele

Actualizada 22/07/2018 a las 11:39

Programas y series van dejando huecos en las parrillas, como 'Bailando con las estrellas', que celebra su final el martes en La 1, o 'En el punto de mira', que cierra su segunda temporada en Cuatro el lunes con un monográfico dedicado al patrimonio de los Franco esperan a los espectadores esta semana.

El martes a las 22:30 horas La 1 emite la gran final de 'Bailando con las estrellas', en la que tres parejas compiten por los votos del jurado y del público. David Bustamante y Yana Olina lo harán con un tango y un chachachá, Patry Jordan y Rubén Salvador a ritmo de jive y de vals, y Manu Sánchez y Mireia Arizmendi con pasodoble y fox, además de una pieza de estilo libre para cada pareja.

El programa presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz recibirá la visita de Miriam, finalista de 'Operación Triunfo 2017' y reunirá a los doce concursantes que han pasado por él en un baile que inaugurará la gala.

Del canal público se despide también el miércoles la serie 'La otra mirada', con un capítulo en el que la academia afronta una grave crisis económica por la falta de alumnas tras el juicio de Roberta, Flavia sigue viviendo su amor clandestino con Tomás mientras lamenta dejar los estudios por su boda con Enrique y Luisa se plantea un cambio radical en su vida.

El Tour de Francia llena además las sobremesas de La 1 a partir de las 16:00 horas (antes en Teledeporte): el martes con la etapa Carcassonne-Bargnères de Luchon, el miércoles con la Bagnères de Luchon-Saitn Lary Soulan y el viernes con la que va de Lourdes a Laruns.

'En el punto de mira' despide su segunda temporada en Cuatro el lunes a las 22:30 horas con un monográfico dedicado a la fortuna familiar de los Franco, que se estima en unos 500 millones de euros y que podrían haber amasado mediante subastas amañadas, donaciones ilegales, testaferros y abusos de poder.

Después de la muerte del dictador, sus descendientes crearon un 'holding' dedicado a servicios financieros, publicidad, explotación agrícola y alquiler de bienes inmuebles, pero el negocio que más dinero les proporciona son los parkings y la compra de viviendas en barrios humildes de Málaga y Madrid para reformarlas y alquilarlas a turistas, por lo que revelarán casos de familias desahuciadas por posibles acciones especulativas de los Franco.

El programa abordará además la polémica suscitada por la exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos, exponiendo cuánto costará el proceso y qué piensan la familia y la Fundación Franco al respecto.

En este canal de Mediaset, Agustín Bravo, Melody, Olivia Valère, Raquel Bollo y Ángel Garó lucharán el lunes a las 20:30 horas por convertirse en el mejor anfitrión y cocinillas en 'Ven a cenar conmigo. Summer edition' desde la Costa del Sol de Málaga.

Antena 3 estrena el miércoles el segundo especial de 'Top 50', en el que Cristina Pedroche repasará el archivo televisivo para descubrir momentos de apuros de famosos, desde las dificultades para manejarse en inglés de Jesús Gil, al traje de filetes de ternera de Lady Gaga, pasando por las notas desafinadas de Jorge Lorenzo imitando a Eros Ramazzotti o las ya famosas broncas de Francisco Umbral y Fernando Fernán Gómez.

En el mismo canal dice adiós el martes 'El cuento de la criada', la exitosa serie distópica que dio su salto a una cadena en abierto desde HBO, y Mega emite el sábado a las 16:45 horas la última parte de la serie documental 'La gran barrera de coral', de David Attenborough.

En Atreseries la presentadora María Zamora se desplazará a la costa valenciana para poner a prueba el buen rollo y los conocimientos seriéfilos de turistas y locales a pie de playa en la versión estival de 'La chica de las series', que se emitirá a diario desde el lunes a las ocho de la mañana.

Movistar+ ofrece el sábado la temporada seis completa de 'Orange is the new black', en la que las reclusas afrontan su separación en dos centros penitenciarios tras el motín que protagonizaron al final de la quinta entrega y el lunes, la novena, también completa, de 'Archer: Danger Island', con un Sterling Archer convertido en un piloto tuerto y alcohólico que se estrella con su avioneta en una isla del Pacífico antes de que estalle la II Guerra Mundial.

La plataforma de pago ofrece el lunes a las diez de la noche el documental 'This is Congo. Heridas de guerra', retrato de un pueblo que lleva más de dos décadas en conflicto, y 'Norah Jones en concierto', con los temas de su último trabajo, 'Day Breaks' y un repaso a sus clásicos.

DMAX vuelve a dedicar la noche del sábado (22:00h) a la 'Monsters Night', esta vez con expertos intentado averiguar qué le ocurrió a un submarino alemán que navegaba por el Canal del Norte durante la I Guerra Mundial y al parecer fue hundido por un gran monstruo marino.

Fiel a su cita veraniega, esta vez cumpliendo su 30 aniversario, llega la 'Shark Week' a Discovery Channel, con rostros famosos del mundo del deporte y la televisión como Shaquille O'Neal, Lindsay Vonn, Bear Grylls y Ronda Rousey, entre otros.

Durante toda una semana el canal ofrece una veintena de títulos de estreno rodados con la última tecnología en aguas de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Madagascar, Bahamas, Islas Galápagos y Cuba, de la mano de los mejores biólogos marinos del mundo y con los escualos como los auténticos protagonistas.

Además, TCM propone pasar la noche del sábado con la actriz británica Kristin Scott Thomas, protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral' con la emisión, a partir de las diez, del documental 'Una vida en imágenes' y la película 'El paciente inglés'.

El 26 de julio Stanley Kubrick cumpliría 90 años y TCM festeja el aniversario emitiendo algunas de sus mejores películas de lunes a viernes, oportunidad para ver 'Atraco perfecto', 'Lolita', '2001: Una odisea del espacio', 'Atraco perfecto' o '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú?'.

DKISS homenajea, a partir del martes a las 21:45 horas, a la 'Gente extraordinaria', personas que pelean por superar todas aquellas barreras que les acarrean las enfermedades que padecen, como dos hermanos paquistaníes que sufren parálisis nocturna o dos jóvenes estadounidenses que han nacido sin piel.

Y MTV rompe lo que iba a ser la idílica estancia en las playas de Hawai de diez famosos que supuestamente participaban en un programa de citas al llevar a sus exparejas. Se trata de 'La venganza de los ex US', que se estrena la medianoche del lunes.

