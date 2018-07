Mirta Drago: "Las mujeres tenemos que hablar siempre más alto, en sentido figurado”

Actualizada 20/07/2018 a las 10:47

Mediaset España es la primera compañía de medios en España y cuarta de Europa en rentabilidad. Mirta Drago es la Directora de Comunicación y Relaciones Externas de este grupo: una mujer segura, con una larga experiencia en el ámbito periodístico y consciente de las dificultades que ha tenido que enfrentar en su trayectoria. “Mi carrera, como la de muchas mujeres, se ha hecho de a tramos”, comenta Mirta para referirse a todos los cambios que ha tenido que enfrentar en su recorrido, empezando por sus estudios: “Hice un par de cursos en la Universidad Complutense de Comunicación Audiovisual y luego me fui a estudiar a la Escuela Oficial de Cine de Buenos Aires, por tanto, mi formación es sobre todo audiovisual y en concreto cine. Los primeros pasos de mi carrera fueron en la industria cinematográfica argentina, pero la ansiedad por contar historias me llevó directa al periodismo”.

Esta etapa puramente periodística empezó en una agencia de noticias y la llevó hasta la sección de comunicación de El País y El Mundo, medios escritos que dejó atrás cuando tuvo la oportunidad de entrar en el mundo de la comunicación corporativa, aunque como reconoce “yo era de las muchas periodistas que creían que la comunicación corporativa no era tan atractiva como escribir. No estaba dentro de mis sueños, tampoco era algo que rechazaba, simplemente no estaba dentro de mis opciones”. Sin embargo, sus esquemas se rompieron al recibir la oferta del consejero delegado de Antena 3 para hacerse cargo de la comunicación, “cuando llevaba tres meses allí, me di cuenta de que en realidad uno gestiona y comunica con igual emoción, pasión e importancia desde un lado que desde el otro”.

Sin perder un ápice de este entusiasmo hoy en día ocupa una posición consolidada dentro de Mediaset España, compañía a la que llegó hace 15 años. De esta última etapa, Mirta no puede dejar escapar el desafío que supuso para ella y todos los especialistas en comunicación el desarrollo de las nuevas tecnologías: “Haber tenido que crear de cero las redes sociales corporativas, las nuevas claves de la comunicación digital o el reto de haber convertido 12 Meses, que era un proyecto limitado a la pantalla, en un programa 360º de comunicación social y solidaria. Eso fue el gran reto, poder seguir la conversión de esta compañía desde un canal de televisión, Telecinco, hasta convertirse en una de las primeras grandes empresas de comunicación audiovisual de Europa”.

Pregunta - ¿Crees que el paso por los medios de comunicación es necesario para trabajar en la comunicación corporativa?

Respuesta- La experiencia me ha demostrado que no es imprescindible, en mi equipo trabajan profesionales que han empezado directamente en el mundo de la comunicación corporativa, y tienen una extraordinaria habilidad. Aun así, es muy enriquecedora la inmersión, aunque sea de un corto período de tiempo en un medio de comunicación para vivir sus necesidades, sus claves, el día a día de una redacción.

P – ¿Podrías destacar un momento clave en tu carrera?

R – Mi carrera, como la de muchas mujeres, ha crecido con los cambios de empresa. Entrar a colaborar full time en la sección de Comunicación de El País fue un paso clave porque en esos dos años conocí a los más importantes accionistas y directivos de empresas de medios y por el profundo aprendizaje sobre gestión de empresas del sector completado después con otros tres años en El Mundo. Pero entrar en Telecinco fue sin duda el paso definitivo, apenas un año después salíamos a Bolsa y fue apasionante abordar la comunicación financiera con mi equipo.

P - ¿Cómo ha influido en tu carrera el ser mujer? ¿Has sentido que te ponían más obstáculos?

R- Más bien siento que he tenido siempre que demostrar mucho más. En un principio ocurrió de manera inconsciente y ha sido en estos últimos años, con la experiencia y la facilidad que da un puesto directivo y dependiendo directamente del consejero delegado, en la primera línea de dirección, cuando he podido mirar hacia atrás y analizarlo. Las mujeres tenemos que hablar siempre un poco más alto, en el sentido figurado, y demostrar muchísimo más que un hombre de lo que somos capaces.

P- ¿Aún queda mucho por hacer en temas de igualdad? ¿Cuándo crees que podemos llegar ahí?

R – No mucho, 100 o 200 años (risas). Se han dado pasos muy importantes en los 15 últimos años, las mujeres ya empezamos a estar dentro del imaginario cuando se piensa por ejemplo en una promoción para un puesto directivo, pero todavía falta mucho por hacer. Aunque sea de manera inconsciente, quienes toman las decisiones piensan en hombres y no en mujeres para puestos de responsabilidad. No por maldad o discriminación, sino por razones culturales ancestrales. También las mujeres debemos atrevernos a ser ambiciosas, a soñar alto y a demostrar con creces que somos capaces de asumir un reto, ser conscientes de nuestras limitaciones y trabajar para superarlas.

P- Volviendo a Mediaset. ¿Por qué el público más joven se está alejando de la televisión? ¿Cuál es el futuro que le espera?

R- La televisión comercial generalista sobrevivirá defendiendo su principal fortaleza, su capacidad única de atraer al mismo tiempo a una gran cobertura de población y gestionando su valioso know how de producción de contenidos para abastecer a las nuevas plataformas.

Mediaset no solo la empresa de medios más importante de nuestro país, sino que su influencia se extiende incluso a otros países. Debido a esta gran extensión se entiende que las preocupaciones de su directora de comunicación sean tan diversas como numerosas: “Me ocupo de la reputación corporativa en general, es decir, de trasladar las claves de nuestra compañía, nuestras señas de identidad, a los distintos públicos de interés. Mi trabajo abarca una gran diversidad, relación con los medios de comunicación, relaciones públicas o eventos, tanto corporativos o de contenidos como los diseñados ad hoc para los anunciantes. Desde comunicación colaboramos con recursos humanos algunos aspectos de comunicación interna, gestionamos la imagen corporativa a través de logotipos y creatividades, y de manera muy especial dirigimos el proyecto de comunicación social 12 Meses”.

P- Sobre el proyecto de 12 Meses y otros proyectos sociales más que hacéis, ¿cómo funciona y por qué crees que es importante que una cadena de televisión tenga estos proyectos sociales?

R – Como compañía de comunicación generalista de televisión, cine e internet contamos con una enorme capacidad de entrar en los hogares, en los sitios de trabajo, a través de la televisión, los móviles, las tablets de la gente. Conscientes de esa capacidad, dedicamos una buena parte de nuestro esfuerzo tanto económico como profesional a traducirlo en un bien social. Ya se difundía en Mediaset cuando solo contábamos con el canal Telecinco, mucho antes de que se empezara a hablar de responsabilidad corporativa. Siempre ha existido una demanda de organizaciones públicas y no gubernamentales para colaborar en campañas de sensibilización. Es importante que contemos con una marca de calidad reconocida, un programa multimedia como 12 Meses que llame la atención de la población por su tradicional seriedad y proximidad en la transmisión de temas sociales.

P- Como departamento de comunicación de Mediaset ¿Qué objetivos tenéis dentro de la compañía?

R- El objetivo de trasladar el variado e ingente trabajo del equipo humano de Mediaset España a todos sus públicos. Tras la irrupción de internet, de los medios online y las redes sociales, hemos convertido un trabajo casi artesanal de envíos de notas de prensa y fotografías en un complejo entramado de información con lenguaje escrito y audiovisual. A través de las redes sociales corporativas que gestionamos, llegamos de manera directa con nuestros mensajes a toda la población. Conectamos el esfuerzo de técnicos, directivos, gestores, presentadores, creativos y actores con el público, un inmenso privilegio.

P- ¿Has vivido alguna crisis en Mediaset? ¿Cómo se solucionan estas crisis desde el departamento de comunicación?

R- Una empresa audiovisual vive en crisis y en especial si se trata de una televisión generalista, expuesta a avatares políticos, económicos y sociales. La intensidad del día a día de un equipo de comunicación de una televisión generalista debe ser lo más parecido al de cualquier partido político, al del gobierno o al de uno de los más grandes clubes de fútbol. Se manejan las claves con el mismo criterio que el resto de la comunicación, pero a gran velocidad y con valentía. Lo difícil de las crisis es conseguir un resultado positivo en un reducido margen de tiempo. Lo imprescindible es dar una gestión rápida, transparente, valiente y certera, de máxima coherencia con la imagen corporativa.

P - ¿Por qué crees que es importante el seguimiento de medios para un grupo de comunicación?

R – No es que sea importante, es que sin esa información sería imposible gestionar la comunicación. Lo contrario sería trabajar a ciegas, tanto desde el punto de vista del resultado propio de tu estrategia, como de la evolución de la competencia o de las instituciones que afectan a tu negocio.

P- ¿Cómo es vuestro trabajo diario con MyNews?

R – Mi jornada comienza a las 7.30 con la revisión de la prensa online y escrita. Gracias a MyNews llega a mi Tablet y a mi móvil la información que me envían ya procesada las personas de mi equipo desde el despacho. Esto me permite transmitir las claves del día a nuestro consejero delegado, Paolo Vasile, cuando hablamos cada día pasadas las ocho de la mañana. Además, esa herramienta nos ayuda a mantener un seguimiento anual, mensual o por temporadas, para estudiar el impacto en cada medio de nuestro trabajo y el de nuestros competidores. La precisa tecnología de la herramienta y el acierto en la estrategia de selección de la información suponen un gran aporte para el análisis cuantitativo y cualitativo de las líneas editoriales de cada medio con los que trabajamos.

