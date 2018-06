Alaska & Mario han vuelto. Y no de cualquier manera, sino en un estreno multicanal este domingo con un doble episodio en MTV, Comedy Central y Paramount Network, la nueva marca de entretenimiento que ha iniciado sus emisiones en España con esta nueva temporada, producida por Lavinia Audiovisual y bajo la dirección de Rosa Olucha. El programa se podrá ver todos los domingos a las 21.30h.



En la presentación del programa en Madrid los protagonistas ofrecieron algunas pistas sobre esta nueva temporada: "Nosotros queremos entretener, no somos ministros de cultura", asegura Mario Vaquerizo, quien comenta: "Estoy tan seguro de lo que hago que no tengo que supervisar. No veo los programas". Alaska, por su parte, añade que "el programa es nuestra vida diaria, pero se buscó un hilo conductor para que no sea una sucesión de anécdotas".

'El huracán mexicano' es el nombre que recibe la quinta temporada de la popular pareja, que de nuevo estará acompañada por su inseparable familia y amigos, en un viaje a sus orígenes: desde el castizo barrio de Vicálvaro de Mario, hasta el colorido México de Olvido. Protagonizarán entrañables y divertidas escenas cada domingo, en las que sus fans podrán disfrutar nuevamente de ellos.



Alaska y Mario tienen un proyecto entre manos, y es el de decorar al estilo mexicano su nueva casa: Casa Bibiana. Mientras piensan cómo hacerlo, surge una idea: ¡ir de vacaciones al México lindo que vio nacer a la artista!



Pero mientras preparan sus incontables maletas, tienen tiempo para muchas otras cosas, como actualizar el mítico tema interpretado por Alaska "Huracán mexicano" o llevar a cabo la última actuación con trajes hippies de las Nancys en un bingo. ¿Y por qué no disfrutar en familia de un partido del Atlético en el nuevo estadio Wanda? ¿Convencerán al padre de Mario, seguidor del real Madrid, para que les acompañe?

A medida que se acerca la fecha del viaje, Casa Bibiana acumula colores, guirnaldas e imágenes de dioses mexicanos, haciendo que Alaska quiera compartirla con sus amigos: por allí pasan artistas como su vecina Rossy de Palma, Pedro Almodóvar, Loles León, Fabio McNamara...

Pero la Casa Rosa también tiene algo muy especial que ofrecer: el rincón que lleva el nombre de la familia Flores y que por fin podrán visitar Lolita, Rosario y Elena Furiase. Pero no todo va a ser recibir visitas. Alaska y Mario también ejercen de invitados en el piso de los Javis, epicentro del 'moderneo' madrileño, junto al actor Brays Efe.



En el viaje a la infancia de Mario, la pareja realiza otra visita muy especial y emotiva: se adentran en San Amar, la escuela donde estudió y que lleva veinte años cerrada, acompañados además de su antigua directora. Y en México descubren la intrigante Isla de las Muñecas y quedan con Ana Torroja, entre otras sorpresas.



Etiquetas Televisión

Selección DN+