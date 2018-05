ABC cancela la serie 'Roseanne' tras un comentario racista de su protagonista

La cadena televisiva ABC canceló este miércoles el 'remake' de la famosa serie 'Roseanne' horas después de que su protagonista, Roseanne Barr, publicara un comentario racista en la red social Twitter.



"La declaración en Twitter de Roseanne es abominable, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar su serie", dijo hoy en un comunicado de prensa el presidente de ABC Entertainment, Channing Dungey.



La actriz Roseanne Barr causó este miércoles una gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarrett, que fue asesora del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, asegurando en un mensaje racista que ella era como si los Hermanos Musulmanes y la película 'El planeta de los simios' hubieran tenido un hijo.



Barr, que es una conocida defensora del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, borró el mensaje de su perfil de Twitter, pidió perdón y dijo que abandonaría esa red social.



"Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los estadounidenses. Lamento de verdad haber hecho un mal chiste sobre sus posturas políticas y su aspecto", señaló la intérprete, quien reiteró su arrepentimiento por su humor "de mal gusto".



Sin embargo, estos mensajes no evitaron que numerosas voces, incluidas algunas de su propia serie, le reprocharan su comentario racista hasta convertir 'Roseanne' en una tendencia mundial en Twitter.



"Los recientes comentarios de Barr sobre Valerie Jarrett son abominables y no reflejan las opiniones de nuestro reparto, equipo o de cualquiera asociado a nuestro show. Estoy, cuanto menos, decepcionada por sus acciones", dijo en Twitter Sara Gilbert, actriz y productora ejecutiva de 'Roseanne'.



Hollywood también se movilizó tras el mensaje de Roseanne Barr y figuras del cine y la televisión como Zoe Saldaña, Debra Messing, Don Cheadle o Kumail Nanjiani arremetieron contra las opiniones de la actriz.



Disney, propietaria de ABC, también dio su visto bueno a la retirada de 'Roseanne' a través de su consejero delegado, Bob Iger, quien afirmó que era "lo correcto" en esta situación.



'Roseanne', todo un clásico de la televisión en EE.UU de finales de los años ochenta y de la década de los noventa, regresó a la pequeña pantalla el pasado marzo con nuevos capítulos en los que se reencontró gran parte del reparto original, incluidos Roseanne Barr, John Goodman y Sara Gilbert.



La vuelta de 'Roseanne' fue un enorme fenómeno y en su estreno consiguió una audiencia masiva de 18,2 millones de espectadores, lo que la convirtió en comedia de situación ('sitcom') de mayor éxito en los últimos tiempos por delante de lanzamientos como los de 'Will & Grace', con 10,2 millones de espectadores en su debut o 'El joven Sheldon', precuela de 'Big Bang Theory' que obtuvo 17,2 millones.



Con estas espectaculares cifras, ABC renovó a finales de marzo "Roseanne" por una nueva temporada, que finalmente no se llevará a cabo.



Según los datos de la consultora Nielsen, 'Roseanne' es la serie más vista en Estados Unidos este año por delante de 'This is Us' gracias a unos datos de audiencia que le permiten competir por el liderazgo absoluto en la pequeña pantalla con las retransmisiones de los domingos de fútbol americano de la cadena NBC.



'Roseanne', con la familia Conner como protagonista, tuvo nueve temporadas que se emitieron en la cadena ABC y recibió buenas críticas por su retrato de la clase media estadounidense.

