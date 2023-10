Cristina Pedroche estalla tras las críticas por cómo da el pecho a su hija

Cristina Pedroche se ha cansado de recibir críticas y mensajes hirientes en las redes sociales, los últimos tras su decisión de cómo dar la lactancia a su hija. Todo empezó cuando la colaboradora de Zapeando compartía en Instagram unas imágenes de cómo daba de comer a su hija. Algunos usuarios comenzaron a criticarla porque "aparecía muy tapada" en el momento de la lactancia.

La madrileña no tardó en responderles a través de la misma red: "Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y la niña, claro que no me taparía", dijo tajante.

"Creo que es bastante obvio. Como también puedo decidir un día ponerme un vestido transparente y otro día uno de cuello alto. Porque es mi cuerpo y solo yo decido. De verdad, dejemos de juzgar. Y digo que claro que no me taparía porque a mí me gustaría no tener que hacerlo. Pero hay muchas mujeres a las que les gusta taparse y también está bien. Porque cada mujer es libre de decidir lo que quiera hacer con su cuerpo", terminaba sentenciosa Pedroche.