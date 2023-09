¿Qué es el mal de Moctezuma, la enfermedad que ha afectado a Aitana en su viaje a México?

Aitana contó esta semana en el programa de televisión 'El Hormiguero' que había sufrido "mal de moctezuma" durante un viaje a México. La artista, que presentó un nuevo disco titulado' Alpha' y su gira por España y Latinoamérica, contó que la adquirió al beber agua del grifo o algún alimento. "No me había dado nunca en la vida. Para quien no sepa qué es el mal de Moctezuma, es que si ingieres agua de allí del grifo o que no es potable o comes alguna cosa, te pones malo", explicó.

El Mal de Moctezuma (también Venganza de Moctezuma) es una expresión popular utilizada por los mexicanos que se refiere al conjunto de síntomas causados por la falta de un acondicionamiento del sistema inmunológico del turista ante alimentos regionales. Es decir, la diarrea del viajero. "A veces es por la comida, que está muy especiada, o por el agua. Es una diarrea de otro nivel", explicó Pablo Motos.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE?

En México se cuenta que tras la llegada de los españoles, Moctezuma ofreció un banquete que tenía como plato principal el maíz. Al principio el sabor se les hizo raro a los conquistadores, pero poco a poco fueron incorporando el maíz a su dieta. Desoyendo los consejos de los nativos, lo procesaban como trigo y sin someterlo a la nixtamalización (un proceso que consiste en añadirle calcio y que permite mejorar su calidad nutricional y la buena asimilación de sus nutrientes) y esto les causaba muchos problemas gastrointestinales.