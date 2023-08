Las frases que Shakira tuvo que eliminar de su canción con Bizarrap para evitar demandas de Piqué

separaciones más polémicas en el mundo del entretenimiento al poner fin a su historia de amor con y hasta le dedicó una canción con muchas indirectas, pero ahora se ha revelado que la colombiana tuvo que hacer algunos ajustes a la letra para evitar una demanda. Shakira protagonizó una de lasdel entretenimiento al poner Gerard Piqué y hasta le dedicó una canción con muchas indirectas, pero ahora se ha revelado que la colombiana tuvo que hacer algunos ajustes a la letra para evitar una demanda.

Pasados ya siete meses, con más de 609 millones de visualizaciones, cuatro récords Guinnes y numerosos premios y reconocimientos en su haber, el hit en el que volcaba con más o menos sutileza pullas como puños, no tuvo siempre la letra que conocemos.

Tuvieron que mirar todas las alusiones a Gérard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía. Así lo reveló uno de los creadores de la letra, el compositor colombiano Keityn, que incluso desveló alguna de las frases que tuvieorn que cambiar, con el fin de no tener problemas legales.

Una de las frases que se quedaron en la canción fueron: "A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú", "yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me suplique"; entendí que ya no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo".

LAS FRASES QUE NO ESCUCHAMOS

La línea "Yo solo hago música, perdón que te salpique" , originalmente era "A ese ají le falta más piqué", explicó el artista colombiano, en referencia al ají piqué, una salsa picante muy popular en Colombia.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más muticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", explica el artista.

Asimismo, Keityn reconoce que fue él quien propuso la frase de 'sal-piqué', aunque en un principio iba a ser 'a ese ají le falta más pique'. "Shakira sacó el 'clara-mente', que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí", agrega sobre la referencia a Clara Chía. "Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente ya ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak", dice sobre el 'yo valgo por dos de 22'.