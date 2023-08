Maluma celebra en Medellín como "Don Juan" el lanzamiento de su nuevo álbum

Metido en la piel de "Don Juan", el alter ego que creó y que le da nombre a su nuevo álbum, Maluma realizó este jueves en su natal Medellín una fiesta para desvelar entre amigos 19 canciones inéditas, en las que refleja su evolución, explora otros géneros y se inspira en personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

A su paso por la alfombra morada, en la antesala de la "listening party" a la que asistieron invitados de la industria discográfica, celebridades e influenciadores, el artista urbano de 29 años deslumbró vestido completamente de púrpura con el cabello trenzado y encarnando el personaje que construyó con un toque de rudeza y su estilo particular.

Antes de disfrutar de su fiesta junto a músicos como Blessd, Golpe a Golpe, Mackie, Paulina B y Pipe Bueno, además de íconos del deporte colombiano como el exportero René Higuita y el ciclista Rigoberto Urán, el intérprete destacó "los ritmos y sonidos modernos" que incluyó en su álbum y estar en casa para presentarlo.

El nuevo trabajo discográfico, que verá en su totalidad la luz a partir de este viernes en plataformas digitales, lo realizó con calma en el estudio, con el tiempo y la dedicación para llevarlo "a otro nivel" y lograr 19 canciones y seis pistas adicionales conocidas por el público como "Sobrio", "Junio" y "La Reina", entre otras.

"Álbum que se respete, lo tengo que lanzar en 'Medallo'. Lo quería hacer acá, con mi familia y mi gente", dijo a periodistas Maluma, quien indicó que "Don Juan" le permitió "ser real" ahora que "no siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida. Me siento en paz, más feliz que nunca, enamorado de la vida".

De ese nuevo repertorio, que quiso compartir anticipadamente en Medellín con una celebración, hacen parte colaboraciones que reúnen a referentes del reguetón como Don Omar con el tema "Ojitos Chiquitos", Yandel con "Trofeo" y Jowell & Randy con "Nómina", además probar con la salsa junto a Marc Anthony con "La Fórmula" y de juntarse con nuevas figuras como Carin León para experimentar con el regional mexicano en "Según Quién".

El artista colombiano estrenó también el video de "Trofeo", un homenaje al argentino Lionel Messi, cargado de mucho flow y que tiene un "final inesperado" que evoca la pasión por el fútbol del intérprete de éxitos mundiales como "Hawái" y "Felices los 4".

En el octavo disco de su carrera están resumidos, según explicó el cantante, "todos los años de madurez que me ha dado (la) música; tomo decisiones diferentes de una manera más consciente. Me siento más adulto, pero todavía tengo esa chispa muy encendida siento que mi carrera está empezando".

Luego de despojarse del traje de "Papi Juancho", personaje que encarnó por tres años, y de darle vida a un álbum que muestra su versión más dinámica al navegar por ritmos electrónicos, de pop, bachata, regional mexicano y reguetón, el cantante urbano comenzará su gira "Don Juan World Tour" con 30 fechas confirmadas en Estados Unidos, con inicio el 31 de agosto en Sacramento, California.

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, ha lanzado siete álbumes: "Pretty Boy Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018), "11:11" (2019), "Papi Juancho" (2020) y "#7DJ" (2021), "The Love & Sex Tape y The Love & Sex Tape Deluxe" (2022).