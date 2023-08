Sale a la luz la primera foto de Daniel Sancho tras ingresar en prisión

Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, ingresó en prisión provisional el pasado 7 de agosto tras su confesión y primera declaración a la policía sobre el descuartizamiento de Edwin Arrieta en , el hijo del actor Rodolfo Sancho, ingresó en prisión provisional el pasado 7 de agosto tras su confesión y primera declaración a la policía sobre elen Tailandia

Una vez fue ingresado, los funcionarios que gestionaban su trámite procedieron a realizarle la preceptiva fotográfica.

Ahora, el programa de Cuatro ‘En boca de todos’ ha podido acceder a la ficha policial del detenido y este miércoles ha publicado la imagen de Daniel recién llegado a prisión en exclusiva. En ella se le ve con la misma característica melena y con el torso descubierto. Al fondo estaban indicadas las marcas de altura. En el caso de Sancho, la cinta métrica indicaba aproximadamente 1´80m.

En estas últimas horas, la duda ha sido descubrir dónde estaba durmiendo el acusado porque 'Big Joke' había dado la exclusiva de que estaba al siendo trasladado de Koh Samui a Surat Thani.

Según uno de los agentes policiales, Sancho no estaba pasando las noches en la prisión de Koh Samui, pero poco tiempo tuvo que pasar hasta que se desmintiese. "Dentro del protocolo tailandés, si estuviese en Surat Thani, le obligarían a hacer una segunda fotografía. No la hay, así que está en Koh Samui" indica Nacho Abad, presentador del programa.

Además, esta nueva fotografía también desmiente muchas cosas. "Es importante porque desvela dónde está Daniel Sancho. Hemos accedido a esta foto en exclusiva y sabemos que Daniel Sancho ingresó en la prisión de Koh Samui el 7 de agosto, entonces se le hizo esta fotografía y nosotros hemos accedido en exclusiva a ella", ha declarado la reportera del espacio.

Por último, Sancho tuvo otra oportunidad de explicar el motivo del crimen antes de su ingreso en prisión. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró.