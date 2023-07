De la soledad de Gabriela Guillén al aborto de Chabeli Navarro, las dos últimas ex de Bertín Osborne

La noticia del futuro hijo de Bertín Osborne sigue acaparando portadas y titulares. Sus dos últimas mujeres conocidas, Chabeli Navarro y Gabriela Guillén, que tendrá un bebé con el presentador a final de año, han hecho declaraciones sobre su relación.

"Me siento sola, no estoy arropada por Bertín", señaló la empresaria paraguaya que se convertirá en la madre de su séptimo descendiente. Gabriela contó que el embarazo también fue una sorpresa para ella y explicó que el distanciamiento llegó después de que Bertín contara a su familia la buena nueva.

La expareja afronta la situación de manera diferente ya que sus vidas son también bien distintas. Mientras Gabriela ha decidido volcarse en el que será su primer hijo, Bertín afirmó que se hará cargo del niño aunque parece estar en pleno proceso de adaptación. "Entiendo que hay otras personas a las que les afecta, sobre todo habiendo niños, hay mucha gente involucrada, sus hijos, que son pequeños, su familia, la mía", reflexionó Gabriela.

Si bien, la sorpresa ha llegado con las declaraciones que Chabeli Navarro ha hecho a la revista Lecturas revelando que estuvo "embarazada de Bertín". "Él me convenció para que abortara", aseguró. Después de conocer el embarazo de Gabriela, explicó que ella pasó por lo mismo hace dos años, aunque el desenlace fue totalmente distinto.

"Cuando le anuncié el embarazo a Bertín me dijo una cosa que me dolió mucho: 'Estoy intentando recuperar a mi familia'", revela. La sevillana decidió contar su versión de la relación con Bertín que, al igual que con Gabriela, también negó que estuvieran juntos.

En este sentido, manifestó que "cuando Bertín dijo que me conocía solo de un día me sentí despreciada, que no era su tipo de mujer". "Me sentí fatal, nunca se avergonzó de mí cuando salíamos a cenar. Él ya no estaba con Fabiola", recordó.

Chabeli explicó que durante el tiempo que estuvo con Bertín, para ella fue una relación: "Yo estaba solo con él". Aunque parece que el embarazo truncó el incipiente romance. De hecho, relató que "Bertín me dijo que pediría una cita en una clínica privada para ver si de verdad estaba embarazada". Una historia cargada de sinsabores en la que precisó que interrumpió el embarazo acompañada por una amiga, sin rastro del presentador, con quien ya no se comunicaba. "Me llevó su chófer. Ahí empezó el distanciamiento, acabamos hablando todo a través del chófer", manifestó.

EN SOLEDAD

Por su parte, las declaraciones de Gabriela también dejan claro que ha decidido salir adelante sola. "Mi hijo depende de mí. Es mi hijo y ya está", expresó. "No quiero problemas ni con Bertín ni con su entorno, lo más importante es mi hijo", aseguró. "Tener a mi hijo es la mejor decisión que he tomado. No le va a faltar cariño. Estoy deseando ver cómo va mi tripa. Ahora estoy ilusionada", declaró, ya que, aunque no se sienta "arropada" por el padre de su hijo, sí está "feliz".

En medio de toda la polémica también ha trascendido que Bertín está esperando una nieta de su hija Claudia. Después de conocerse su nuevo embarazo, ella misma lo confirmaba en sus redes sociales mostrando su incipiente barriguita.

"Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero he confiado y queriendo alargar los días de intimidad y disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, ha trascendido la noticia así que es hora de confirmarla. Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta", contó, revelando así el nombre de la bebé que espera junto a su marido, José Entrecanales. Una niña que llegará al mundo poco después que el hijo de Bertín.