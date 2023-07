Kevin Spacey: "Ya no soy un hombre rico"

Apartado de la industria desde que salieran a la luz las primeras informaciones en torno a sus supuestos abusos, el actor, escritor y productor de cine y teatro, Kevin Spacey, ofreció este miércoles una versión inocente de sus relaciones con los cuatro hombres que le acusan en Londres de agresiones sexuales. En una vista en la que respondió a preguntas de su abogado, recordó que, en la primera demanda por abuso, de 36 millones de euros, presentada contra el actor en Nueva York, el jurado decidió por unanimidad su inocencia en 45 minutos. La estrategia del letrado Patrick Gibbs fue envolver la narración de la defensa sobre las acusaciones concretas con un retrato de la estrella de Hollywood. Le preguntó por sus inicios como actor, por su amistad con la actriz inglesa Judi Dench o por su gusto por el teatro de Londres, que le llevó a aceptar en 2003 la dirección del entonces decaído Old Vic.

Los cuatro denunciantes, cuya identidad está protegida a perpetuidad por la ley británica, habían retratado a un Spacey que, de forma súbita y dolorosa, agarra los testículos, besa, amenaza o droga a amigos esporádicos que no tenían deseo de mantener una relación sexual con él. Lo describieron como un depredador, ante el jurado en el tribunal de Southwark que le juzga. Spacey reconoció que es una persona que "flirtea". Un denunciante al que conoció en un pub le acusa de que, cuando estaban en una vivienda de alquiler en Costwolds, le agarró la bragueta y le besó en el cuello. El denunciante le rechazó y el actor esbozó una mueca de pánico y pidió a su pareja que estuviese tranquilo. Paró en el momento en el que fue rechazado y le llamó al día siguiente para pedirle disculpas, pero no logró contactar con él. Otro denunciante dice que Spacey parecía estar bebido, desaseado y agresivo cuando llegó a un evento en un teatro. Cuenta que se dirigió a otros invitados con expresiones sexuales rudas, algo que para el actor es "una locura", ya que asegura no haberse comportado así jamás. Otro denunciante cree que lo drogó. Afirma que lo abroncó y lo agredió sexualmente mientras dormía. Según Spacey, tras una relación consentida, el denunciante se marchó apresuradamente de la casa porque se arrepintió. El denunciante que ha presentado más cargos afirma que le apretó la bragueta mientras conducía un coche en el que iba a una fiesta que ofrecían el músico Elton John y su marido. Spacey dice que no ocurrió tal cosa, pero reconoció que la amistad entre ambos le llevó a iniciar toques sexuales que a él le parecían románticos. Y que su denuncia la sintió como "una puñalada en la espalda".

Spacey comenzó a llorar cuando su abogado le preguntó por el impacto que han tenido estas denuncias en su vida. "Mi mundo explotó", afirmó visiblemente emocionado. Sin rentas como actor o patrocinios, "ya no soy un hombre rico", dijo quien fue expulsado de 'House of Cards' en 2017, cuando las acusaciones se hicieron públicas.