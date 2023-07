Ana Obregón viaja a Mallorca en su primer verano con Ana Sandra

Hubo un tiempo en el que el verano no comenzaba hasta que Ana Obregón no hacía su tradicional posado en bikini en las aguas de Mallorca. Ahora, no ha recuperado su puesta en escena pero sí la ilusión de disfrutar el verano al lado de su nieta que nació en marzo. La bióloga ha llegado a la isla en un avión privado con una continua sonrisa, muestra de que ha recobrado la felicidad después de la pérdida de su hijo y se encamina a crear nuevos recuerdos en uno de los lugares donde ha sido más feliz con su familia.

Ana Obregón cuenta en Mallorca con la residencia El Manantial, un refugio de 1.000 metros cuadrados y vistas al mar en Costa dels Pins construida por su padre en los años 70. Allí disfrutó de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos y, por supuesto, de su hijo, igual que ahora hará con la pequeña Ana Sandra.