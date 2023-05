Tamara Falcó, "compuesta y sin vestido"

La boda de Tamara Falcó parece estar gafada. Tras las idas y venidas con su prometido, Iñigo Onieva, vino un esguince con el que sigue lidiando a día de hoy tras caerse por las escaleras del programa en el que colabora, 'El Hormiguero'. Ahora, y a tan solo siete semanas de su gran día, se ha quedado "compuesta y sin vestido" de novia.

La firma escogida por Tamara Falcó para confeccionar su vestido de novia, la vasca Sophie et Voilà, hacía llegar este martes a varios medios de comunicación un comunicado. En el documento remitido desvelaban el cese del contrato con la 'socialité' "como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la sra. Falcó".

Un comunicado por el que, aunque parezca increíble, también se ha enterado la propia novia. Al menos eso dice ella. La marquesa de Griñón asegura en unas declaraciones ofrecidas a su revista de cabecera, ¡Hola!, que "no tenía ni idea". "Nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento".

Y es que todo parece indicar que la relación entre ambas partes estaba siendo bastante más complicada de lo que se podía pensar en un momento tan especial como es la elección de un traje de novia. Incluso en la Barcelona Bridal Fashion Week, celebrada a mediados de abril, la firma vasca mostró una colección que, según afirmaban desde la agencia de comunicación de la marca, era la base a partir de la cual Tamara Falcó había tomado referencias e inspiración. La propuesta incluía elementos atípicos en sus diseños, como flores maximizadas o el uso del clásico encaje en varias de sus propuestas.

¿SERÍA UN GUIÑO A TAMARA Y SU VESTIDO?

Desde Sophie et Voilà sostienen que desde el principio han puesto todo su empeño "para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el 'savoire faire' de las profesionales de primer nivel de esta compañía".

"Sin embargo -continúan-, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma".

"PARTIR DE CERO"

Una acusación de intento de plagio que ha hecho saltar a Tamara Falcó. "Niego categóricamente que eso sea cierto. ¿Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda?", dice a la revista haciendo referencia a su faceta como diseñadora de la mano de Pedro del Hierro, marca con la que la semana pasada llevó a cabo una presentación en los jardines de casa de su madre, Isabel Preysler. "Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron incluso en la escuela de Marangoni -en Italia-, donde estudié", apostilla no sin poner toda la intención del mundo a la frase.

Un rencor que se puede entender puesto que la boda está fijada para el próximo 8 de julio, en tan solo siete semanas, en El Rincón, la finca que Tamara Falcó heredó de su padre. Y ahora tiene que "partir de cero", afirma apenada a la publicación, aunque asegura que "un momento super especial e ilusionante de elegir el vestido y probármelo se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión".

Eso sí, pese a los dardos enviados a la 'socialité', desde la firma vasca, dirigida por Sofía Arribas, directora creativa de la firma, y Saioa Goitia, CEO de la misma, finalizan el comunicado dando las gracias a Tamara Falcó y a todo su equipo por "la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días", además de trasladarle sus "mejores deseos para el día de su boda". Unos buenos deseos que Falcó agradece, "pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido".