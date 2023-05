La declaración de amor de Federico de Dinamarca a Mary

Federico de Dinamarca y la princesa Mary acaban de celebrar 19 años de unión. "Mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario de boda. Un día muy especial para los dos, como nos gusta celebrar también con nuestros cuatro hijos. Este año, el día coincide con el Día de la Madre (internacional). Por eso te mando mi amor más especial para ti, Mary, como esposa y como madre", escribía Federico al tiempo que hacía extensiva la felicitación "a todas las madres de todo el país". La historia de amor de esta pareja de la realeza europea podría ser el argumento de una película romántica. La versión más popular es que se conocieron por casualidad en el año 2000. Federico había salido a cenar con su hermano Joaquín y con los príncipes Nicolás de Grecia y Marta Luisa de Noruega durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Luego, fueron a tomar unas copas al pub australiano Slip Inn donde se encontraron con Mary y se produjo el flechazo. Los dos congeniaron enseguida y se intercambiaron los teléfonos. Años después, Mary recordaría que ella no sabía quién era él ni sus acompañantes. Parece que fue uno de sus amigos quien le dijo que eran príncipes. Comenzó así un romance que cambió completamente la vida de la abogada australiana Mary Donalson. En octubre de 2003, la pareja anunciaba su compromiso y unos meses después, el 14 de mayo de 2004, se casaron. Juntos han tenido cuatro hijos, Christian, que nació en 2005; Isbella, que llegó al mundo en 2007, y los mellizos Vicent y Josephine, que nacieron en enero de 2011.

¿PRINCESA POR AZAR?

Sin embargo, en 2020, una de las damas de honor en la boda de Mary, Amber Petty, confesó en un programa de televisión que el primer encuentro entre la pareja real no había tan casual como se creía. "Lamento romper el corazón de todos, pero no siempre se trata de toparse al azar con príncipes en los pubs", dijo. "No fue un encuentro al azar. Fue una pequeña cena organizada durante del Juegos Olímpicos y resultó que Mary estaba invitada y la mayoría de los invitados eran miembros de la realeza". Sea como fuere, más de dos décadas después de aquel primer encuentro, el matrimonio sigue dedicándose palabras de amor en público y transmitiendo complicidad en su día a día. De hecho, esta no es la primera vez que se hacen este tipo de gestos públicamente desde que se dieran el 'sí, quiero' en la catedral de Nuestra Señora de Copenhague en una ceremonia que fue la presentación oficial de Letizia a la realeza europea. Un evento en el que la hoy Reina lució el icónico vestido rojo de Lorenzo Caprile.