Ana Obregón califica de "machistas" las críticas a su maternidad

Ana Obregón provocó ríos de tinta. Entre las críticas muchas que ponían el acento en la edad de la actriz, 68 años, y cuestionaban el tiempo que iba a poder dedicarse criar a la pequeña Ana Sandra. Unas palabras a las que la bióloga decidió hacer oídos sordos, centrada en la recién nacida y en sus cuidados. Unas reacciones que no han tenido la misma fuerza cuando se ha comentado la El nacimiento de la nieta biológica deprovocó ríos de tinta. Entre las críticas muchas que ponían el acento en la edad de la actriz, 68 años, y cuestionaban el tiempo que iba a poder dedicarse criar a la pequeña Ana Sandra. Unas palabras a las que la bióloga decidió hacer oídos sordos, centrada en la recién nacida y en sus cuidados. Unas reacciones que no han tenido la misma fuerza cuando se ha comentado la recién anunciada paternidad de Robert de Niro, que acaba de tener su séptimo hijo a los 79 años.

Una usuaria de Instagram compartía la noticia subrayando ese hecho. "No veo que sea noticia. Parece que su edad no importa, pero la de Ana Obregón, sí. Hipócritas", reflexionaba esta mujer, a lo que la actriz contesta "que desgraciadamente el machismo existe".

Entre las opiniones sobre la maternidad del actriz y empresaria en las redes sociales destacan algunos comentarios especialmente duros como "Ana Obregón, con casi 70 años, ha comprado una niña". "Lo de Ana Obregón se resume rápido: la que va a pagar que se le muriera el hijo va a ser una criatura, que va a pasar sola toda su juventud tras ser criada por niñeras y que jamás sabrá de dónde viene", escribía otra usuaria.

Ahora son muchos los que se han hecho eco de las diferencias entre ambas situaciones. Incluso, Alessandro Lequio opina que "hay una diferencia, él tiene una pareja que es muy joven. Tiene una mujer de treinta y pico años (la actual pareja de De Niro tiene 45). Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, pero por estadística, es muy probable que ella viva muchísimo más tiempo que él". Unas palabras que parecen corroborar su disconformidad con la decisión adoptada por Ana Obregón.

HUÉRFANOS O DEPENDIENTES

"A determinadas edades hay que empezar a pensar un poco en el futuro de esos niños. No sé qué es peor, criar a un huérfano o a un dependiente de enfermos. No lo sé, pero me parece una locura", añadía Lequio en lo que parece una crítica a la actriz, aunque no la nombre. Si bien desde el principio el conde ha optado por guardar silencio sobre su opinión al respecto, los escasos comentarios que ha hecho siempre ha dejado entrever que la relación con su ex está profundamente deteriorada.

Por su parte, Ana Obregón continúa en Miami y no ha comentado nada sobre el italiano. Su perfil de Instagram se ha llenado de 'stories' con su vuelta a la televisión con el estreno de 'Mask Singer' y de seguidoras que han leído su libro 'El chico de las musarañas', que contiene textos del propio Aless Lequio junto a los recuerdos de cómo ella vivió la enfermedad y pérdida de su hijo.