Sociedad Shakira: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no" Recibe el premio Billboard a la 'Mujer del año' y confiesa que ya no depende de nadie para quererse a sí misma









Ampliar Agencia Colpisa primera latina nombrada 'Mujer del Año' en los Premios Billboard. La vida de Shakira en los últimos meses está teniendo un sabor agridulce. La delicada salud de su padre, la mudanza a Estados Unidos, los problemas con la Agencia Tributaria en España, la nueva vida de su expareja junto a otra mujer, su primera alfombra roja en Cannes o el rutilante éxito de su colaboración con Bizarrap han sido algunos de sus principales hitos a los que se ha sumado este mismo fin de semana el haberse convertido en la Un acto en el que la colombiana recibió una cerrada ovación por su discurso. La estrella de la música dedicó el premio a su madre, Nidia del Carmen, a quien describió como un mujer fuerte y capaz de adaptarse a los cambios. "A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resilencia. Para mí, mamá, tú has sido la mujer del año", expresó. Una dedicatoria que hizo extensible a todas las mujeres, a las que animó a celebrar "el año de la mujer". CAMBIOS SÍSMICOS Precisamente, Shakira hizo un repaso a su último año definiéndolo como de "cambios sísmicos" en su vida, en los que dice haber sentido lo que significa ser mujer. "Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", reconoció. Y es que, su separación de Gerard Piqué, padre de sus hijos, la ha llevado a reencontrarse con ella misma y a redescubrirse. "¿A quién no le ha pasado alguna vez que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación de otro se ha olvidado de sí misma?", inquirió al tiempo que confesó: "A mí me ha pasado". Pero el camino recorrido hasta este momento le ha llevado a autoafirmarse: "También llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es". "Hay un momento en la vida de una mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Cuando el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas", declaró. Una autenticidad que le ha permitido dejar a un lado los reproches a su expareja (aunque le hayan reportado pingües beneficios). "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", dijo. "Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse", aseguró la cantante, que logró poner en pie a toda la concurrencia que le dedicó un cerrado aplauso. ETIQUETAS Shakira

Música