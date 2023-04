La celebración íntima del compromiso de Tamara Falcó

Este fin de semana la casa de Puerta de Hierro de Isabel Preysler acogió la fiesta de compromiso entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una cita íntima en la que ambas familias se conocieron. Lo anunció la propia marquesa de Griñón en 'El hormiguero', el programa en el que colabora: "Es superbonito el momento joya, pero estoy superagradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que quiero es que se conozcan las familias".

Fue un encuentro familiar con 25 invitados, antesala de la boda que se celebrará en julio. El primero en llegar fue el novio, apoyado por su madre, Carolina Molas, y sus hermanos, Alejandra y Jaime. También acudió su padre, Íñigo, que desde su separación trabaja como director global de e-commerce del Grupo Barceló en México, donde se casó y tiene otro hijo, Willy.

No faltaron los hermanos de la novia por parte de padre, Xandra, Manolo, con su esposa, Amparo Corsini, Duarte y Aldara. Se dio por hecho que en la casa estaba Ana Boyer con Fernando Verdasco. Los primos de la novia por parte de madre, Álvaro Castillejo, y su esposa Cristina Fernández, y por parte de padre, Álvaro Falcó, también con su mujer, Isabelle Junot, embarazada de su primer hijo, también acudieron a la celebración.

Fue una celebración íntima y no se vio el modelo de Tamara para un día tan especial, aunque la marquesa dio algún detalle "Cuando empecé a organizarlo no tenía ni idea de lo que era y resultó una cena", precisó. Confesó que en su familia son "muy de discursos". "No sé si por su lado, pero en el nuestro, lo que les va a caer. ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también", aseguró.

Comienza ya la cuenta atrás para la boda del año. Tras pender de un hijo por la crisis que vivió la pareja y de su cambio de fecha, se espera un enlace con 450 invitados, con menú de Eneko Atxa, chef Azurmendi (tres estrellas Michelín), en el palacio que Tamara heredó de su padre.