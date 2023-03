Una colección de cromos para la historia del fútbol femenino

Abrir un paquete de cromos y encontrar la imagen de Alexia Putellas o de Athenea del Castillo en lugar de la de Robert Lewandowski o Karim Benzema ya es posible. La Liga F cuenta con su primera colección, una pequeña batalla ganada en la guerra de la visibilidad en asociación con Panini. Juntos han trabajado codo con codo para lanzar un producto que ha entrado fuerte en el mercado y superado las expectativas.

"La primera tirada ha sido de 1.500.000 sobres, pero ya hemos tenido que ir a la impresión, o sea, que ya se está imprimiendo más todavía de lo que lo que se había previsto el primer momento, con lo cual es una buena noticia", explica Lluis Torrent, director general de Panini España a EFE.

"La verdad que nos ha sorprendido la reacción. Pero lo de los primeros días ahora se tiene que consolidar. La impresión inicial nos dice que va a ser bastante interesante la venta de la colección y supera las expectativas. El fútbol está muy de moda y de una manera u otra está arrastrando a la Liga F. Empieza a haber jugadoras de renombre mundial como Alexia Putellas y algunas otras. Es una cosa que tiene un futuro crecimiento y nuestra obligación es estar atentos", asegura.

El proceso se ha llevado a cabo en unos plazos de récord: "A primeros de marzo nuestro equipo de fútbol estaba empezando a trabajar para la salida de la colección masculina del próximo campeonato, que será en agosto. Son seis meses contra los dos meses justitos que hemos tenido en este caso. Por lo tanto, yo estoy gratamente satisfecho de la labor que ha hecho el equipo".

"Firmamos el acuerdo con la liga a finales de año sin que hubiera ningún material gráfico y a finales de febrero teníamos ya un producto aquí. Se ha batido un récord. Yo, sinceramente, creía que en esta primera temporada que tenemos el contrato no tendríamos tiempo de salir. No están todas las jugadoras, pero es que tampoco están todos los jugadores cuando salió nuestra colección de la liga española masculina. Yo creo que ha quedado un producto correcto y que nos abre una puerta para continuar en el próximo campeonato", añade.

El objetivo es que no haya diferencias entre el álbum en el que salen hombres y el protagonizado por mujeres, aunque se tratará de evitar que coincidan en fechas: "Yo creo que con el tiempo serán algo diferentes, pero será durante el campeonato, sin lugar a dudas. En principio no hemos pensado en sinergias entre ambas colecciones, no lo tenemos planeado".

La colección es la primera de una liga femenina a nivel mundial, una forma de romper barreras y una herramienta estupenda para llegar a los más jóvenes. Y a los que no lo son tanto, según explica Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F: "Se ha hecho realidad el sueño de muchas personas, de muchas jugadoras, de todos los que han seguido durante tantos años el fútbol femenino cuando éramos invisibles y nadie creyó en nosotras".

"Es importante porque es una forma de llegar a los más pequeños. Es un poco una manera de intervenir en la educación de los niños y las niñas desde edades tempranas aunque no solo son los que coleccionan cromos, porque también hay mucha gente adulta", aclara.

Detrás hay ilusión y también la certeza de que todo suma para seguir dando pasos hacia adelante por parte de una liga en constante crecimiento: "El márketing, la estrategia digital de la comunicación, la forma en que llegamos a nuestro público, la fidelización de nuestros fans es fundamental para acercar el producto final. Todo esto es una industria y lo que tienes es tratar de trabajar muchas patas para que para que al final todo ello conjugue con el único objetivo final de asentar la marca".

"Obviamente ha tenido mucha trascendencia en el mundo del fútbol femenino. Pero esta semana que he ido a otro tipo de reuniones que nada tenían que ver con el fútbol, todo el mundo se hacía eco, especialmente la gente que lleva tiempo vinculada al deporte femenino", afirma Álvarez.