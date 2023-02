Blake Lively y Ryan Reynolds han dado la bienvenida a su cuarto hijo

Sin decir nada lo han dicho todo. Blake Lively y Ryan Reynolds ya tienen a su cuarto hijo en casa y lejos de comunicarlo en sus redes subiendo alguna fotografía con la mano o el pie del bebé recién nacido, han continuado con su vida con total naturalidad. Como tal, la actriz ha subido una instantánea junto a su marido y su suegra en la que se la ve sin nada de barriga, mostrando así que ya había dado a luz. La intérprete de 'Gossip girls' escribía "Domingo de Puppy Bowl 2023. He estado ocupada", bajo la imagen con su familia y otra serie de fotografías con la comida que había estado preparando para la ocasión. Con camiseta negra ceñida y vaqueros, sus seguidores se volcaban en darle la enhorabuena sorprendidos con que ya hubiera podido enfundarse unos tejanos. El post superaba el millón y medio de me gustas en solo 15 horas y contaba ya con casi 3.000 comentarios. El matrimonio, que ya tenía tres hijos, James, de ocho años, Inez, de seis, y Betty, de tres, tampoco había anunciado el cuarto embarazo, aunque en septiembre del año pasado, la actriz decidió subir unas fotos en bañador con su prominente tripita para alejar a los fotógrafos que hacían guardia en su casa para lograr la primera imagen de su embarazo. La última vez que la vimos en un acto público junto a su marido fue el pasado noviembre, cuando Ryan Reynolds recibió un homenaje en los Premios Anuales de la Filmoteca Estadounidense. En aquella ocasión se pudo comprobar lo avanzado de la gestación. Por el momento no se conoce el día del nacimiento ni el sexo del bebé.