Los diez protagonistas de 2022 en España

Ellos son algunos de los personajes de 2022 seleccionados por la Agencia EFE.

CARLOS ALCARAZ

Para el 'niño de El Palmar', donde empezó a jugar igual que su abuelo y su padre, todo han sido récords: cogió la raqueta a los cuatro años, ganó su primer torneo internacional con 14, fue el tenista más joven en ganar el Abierto de Francia Junior, disputó su primera final de un ATP con 18 y se colocó como número uno del mundo con 19.

¿Cómo? Alcaraz (El Palmar, 5 de mayo de 2003) recuerda la regla de las tres 'C' de su abuelo: "Cabeza, corazón y cojones". Con todo eso ya ha hecho historia y ha entrado a formar parte de la élite del tenis con mayúsculas.

JUANMA MORENO

El presidente de la Junta se ha hecho fuerte desde San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía. Ahora es el barón de referencia en su partido -con más peso, dicen algunos, que Isabel Díaz Ayuso- y entra con fuerza en políticas nacionales como las reformas fiscales.

Representa al ala moderada del PP, ha sido capaz de aglutinar votos de la derecha, del centro y del centro-izquierda, y se alinea fielmente con los postulados de Alberto Núñez Feijóo, del que es amigo y al que ayudó a aupar a la presidencia del partido en detrimento de Pablo Casado.

"Eres el nuevo califa de Andalucía", cuentan que le dijo Feijóo tras ganar las elecciones. El ápodo no es nuevo, ya lo usó Julio Anguita. Ahora Moreno (Barcelona, 1 de mayo de 1970) sería "el califa" de la derecha.

IRENE MONTERO

La ministra de Igualdad ha sido protagonista de principio a fin de año. Por sus leyes, que defiende como gran "conquista del feminismo", pero también por las polémicas; la más virulenta la que desencadenó la rebaja de condenas a algunos agresores sexuales con la aplicación de la llamada ley del "solo sí es sí".

Se ha enfrentado a los jueces "machistas", ha acusado al PP de promover la "cultura de la violación" por las campañas que hacen responsables de las agresiones a las mujeres, y ha recibido todo tipo de impropias descalificaciones de la extrema derecha, a quienes ha tildado sin ningún rubor de "fascistas".

Con los decibelios por las nubes en la vida política, Montero ha afianzado ese perfil de candidata en potencia que la puso en el radar hace unos años durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Llegue o no a serlo, su carisma político es el más sólido que tiene ahora mismo Podemos en activo para hacerse fuerte entre su electorado.

PEDRO SÁNCHEZ

Es más bien fácil ser protagonista cuando eres presidente del Gobierno y Pedro Sánchez este año se ha llevado la palma: No sólo por las reformas emprendidas por el Ejecutivo, que también. No sólo porque después de una pandemia de dimensiones que no conocíamos ha tenido que gestionar el papel de España en una guerra que tampoco esperábamos. No solo por el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid que le hizo codearse con los líderes mundiales, de Biden a Macron, a quienes agasajó con una cena en uno de los mejores museos del mundo mientras les observaban Las Meninas de Velázquez.