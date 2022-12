La soledad de Ana María Aldón durante sus dos maternidades

Ana María Aldón se sometió el pasado fin de semana a una regresión durante la que vivió algunos de los momentos más duros de su vida. Una situación que no ha pasado desapercibida para nadie. Mientras las redes sociales se llenaban de reacciones y de memes poniendo en duda la veracidad de su regresión, José Ortega Cano llamaba enfadado por teléfono a la periodista Beatriz Cortázar para poner de relieve que la andaluza no había estado sola durante su relación ya que el tiempo que el pasó en el penal de Zaragoza ella había estado acompañada por su familia política.

Un reproche al que Aldón respondió airada: "Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque a lo que me refería es a que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Ya me estoy cansando mucho de no tener derecho a nada, de no tener derecho a hablar de mi propia vida". "Igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado, también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado", reclamó.

Uno de los momentos más duros que vivió durante la regresión fue el parto de su primera hija, con apenas 17 años, ya que lo vivió en absoluta soledad. Nadie de su familia se acercó a verla y, por si fuera poco, tampoco estuvo con su hija recién nacida ya que tenía un soplo en el corazón y se temía por su vida. Una soledad que se vio reeditada cunado Ortega Cano, padre de su segundo hijo, entró en prisión en el año 2014, momento en el que el hijo que tenían en común contaba con apenas un año.