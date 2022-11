Carla Barber, de nuevo embarazada seis meses después de dar a luz

Carla Barber está de nuevo embarazada, apenas seis meses después de dar a luz a su primer hijo, Bastian. La doctora ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que da la buena noticia a su familia, que reacciona con mucha ilusión. "Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más", escribrió en el mensaje.

"Llevo un tiempito embarazada y el próximo finde, en el bautizo de Bastian, sabremos el sexo del bebé. Llevo más de un mes esperándolo". Unas declaraciones que hacen pensar que ya podría haber superado el primer trimestre del embarazo, a pesar de que no ha especificado de cuántas semanas está. Aprovecharán que toda la familia y amigos estarán reunidos celebrando el bautizo del pequeño para hacer el 'gender reveal' o dar a conocer los pormenores de la noticia. Por el momento solo su madre y su pareja conocen el sexo del bebé que está en camino y, seguramente, ya estén pensando la manera más especial de comunicárselo al resto de la familia y a la futura mamá.

La doctora ha recibido numerosas felicitaciones pero no han faltado los comentarios que la tachan de "irresponsable" ya que el nacimiento de su primer hijo fue por cesárea y un nuevo embarazo tan pronto podría suponer algún problema para su salud. Sin embargo, ella no ha dudado en aclarar la situación: "No es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad", puntualizó.