Verdeliss no ha podido más y roto a llorar ante la oleada de mensajes que ha recibido en las últimas horas en su cuenta de cuestionara su honestidad. no ha podido más y roto a llorar ante la oleada de mensajes que ha recibido en las últimas horas en su cuenta de Instagram . La 'influencer' ha explicado a cámara que siempre evita leer críticas o comentarios cargados de odio sobre ella y que cuando alguien la ataca, bloquea a esa persona directamente para cuidar su salud mental. Pero en esta ocasión, cuenta, ha tenido que romper su silencio porque no podía soportar que alguien

La polémica empezó con una serie de stories en los que la navarra probaba un conocido pan de molde para dar su opinión sobre el producto. Según las críticas, Verdeliss habría ocultado que se trataba de una colaboración pagada de la marca.

Según los mensajes, que la propia influencer publicó en redes, le llamaban "sinvergüenza", "malinfluencer", le amenazaban con ir a por ella "a la yugular" e incluso algunos afirmaban que había cobrado 3.000€ por publicar el contenido.

La navarra aseguró que el vídeo que había grabado no estaba etiquetado con el aviso de publicidad porque no lo era. "Quien me conoce mínimamente sabe que en mi perfil abogo por la transparencia ante cualquier tipo de interés comercial, incluso cuando no lo hay, como regalos sorpresa e invitaciones", ha dicho. Pero en esta ocasión no podía soportar que alguien se haya “inventado una mentira” para desprestigiarla.

La empresaria se ha abierto con sus seguidores para tratar de frenar este tipo de actitudes y para hablar con ellos de la responsabilidad en redes y evitar así las oleadas de odio.